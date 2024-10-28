TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer

MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr / Arşiv)



TAKVİM YAZDI 'DEVLET' TOKADI GELDİ: "UZANAN HOŞGÖRÜ ELİNİ İDRAK EDEMEDİLER"



"Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, manasını kavrayamamış, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları, hiçbir değer hükmüyle izah edilemeyen sakat pozisyonları yapıcı olmadığı gibi, tam tersine sorumsuz ve yıkıcı mahiyetlidir" diyen MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü;



"Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri, ısrarla ayrıştırıcı ve bölücü üsluba sarılmaları hezeyan olmakla birlikte; sahte demokrat, sanal özgürlük ve temelsiz halklar ezberlerini hurdaya çıkarmaktadır"





SKANDAL BİLDİRİ



Bilindiği üzere DEM Parti yayımladığı son bildiriyle "Türkiye'nin partisi olma" fırsatını elinin tersiyle itmiş, teröristan hayali kuran YPG'nin yanında konumlanarak "Güney Kürdistan" tanımlamasında bulunmuştu.



Sözde bildiride Türkiye işgalcilikle suçlanmıştı. Takvim.com.tr gelişmeyi "YPG 'DEM'AGOJİSİ" manşetiyle okurlarına duyurmuş, DEM Parti'nin süreci baltalama girişiminin arka planını yazmıştı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu olmadığını ve asla olmayacağını belirten Bahçeli, Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.

DEM'E MESAJ: DAHA SERT, SERİ VE ŞİDDETLİ YÖNTEMLER DEVREYE GİRER



TUSAŞ'taki saldırıyı örnek verip DEM Parti'ye "Terörle yollarını ayırmayan insanlık ve demokrasi düşmanıdır" mesajı gönderen MHP lideri, "TUSAŞ tesislerine kadar gelip beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir. Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır" dedi.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Türkiye Cumhuriyeti bir asrı geride bırakarak, yeni yüzyılın ilk yıldönümüne güçlü bir vizyon eşliğinde, milli birlik ve dayanışma hissiyatının güvencesi altında, aynı zamanda kuruluş felsefesinin bağlayıcılığı temelinde giriş yapmıştır.

Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin parlak sayfalarını aralamaktadır.