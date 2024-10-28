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TAKVİM yazdı 'Devlet' tokadı indirdi! Bahçeli DEM'in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer

İç cephe yerine 'dış cephe'de konumlanmayı tercih eden DEM Parti, Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladı. TAKVİM'in gündeme getirdiği skandal sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli "Türkiye partisi olun" telkininde bulunduğu DEM'i uyardı. "Uzanan hoşgörü elini idrak edemediler" diyen Bahçeli, "Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:25 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 14:05
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında 'iç cepheyi sağlam tutma' gerekliliğini yineledi.

DEM'e el uzatıp Öcalan'a "PKK'yı lağvet" çağrısu yaparak siyasetin gündemini değiştiren Bahçeli, DEM Parti kanadından gelen provokatif ve bölücü açıklamalara ateş püskürdü.

MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr / Arşiv)MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr / Arşiv)

TAKVİM YAZDI 'DEVLET' TOKADI GELDİ: "UZANAN HOŞGÖRÜ ELİNİ İDRAK EDEMEDİLER"

"Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, manasını kavrayamamış, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları, hiçbir değer hükmüyle izah edilemeyen sakat pozisyonları yapıcı olmadığı gibi, tam tersine sorumsuz ve yıkıcı mahiyetlidir" diyen MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü;

"Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri, ısrarla ayrıştırıcı ve bölücü üsluba sarılmaları hezeyan olmakla birlikte; sahte demokrat, sanal özgürlük ve temelsiz halklar ezberlerini hurdaya çıkarmaktadır"

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SKANDAL BİLDİRİ

Bilindiği üzere DEM Parti yayımladığı son bildiriyle "Türkiye'nin partisi olma" fırsatını elinin tersiyle itmiş, teröristan hayali kuran YPG'nin yanında konumlanarak "Güney Kürdistan" tanımlamasında bulunmuştu.

Sözde bildiride Türkiye işgalcilikle suçlanmıştı. Takvim.com.tr gelişmeyi "YPG 'DEM'AGOJİSİ" manşetiyle okurlarına duyurmuş, DEM Parti'nin süreci baltalama girişiminin arka planını yazmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu olmadığını ve asla olmayacağını belirten Bahçeli, Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.

DEM'E MESAJ: DAHA SERT, SERİ VE ŞİDDETLİ YÖNTEMLER DEVREYE GİRER

TUSAŞ'taki saldırıyı örnek verip DEM Parti'ye "Terörle yollarını ayırmayan insanlık ve demokrasi düşmanıdır" mesajı gönderen MHP lideri, "TUSAŞ tesislerine kadar gelip beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir. Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır" dedi.


İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti bir asrı geride bırakarak, yeni yüzyılın ilk yıldönümüne güçlü bir vizyon eşliğinde, milli birlik ve dayanışma hissiyatının güvencesi altında, aynı zamanda kuruluş felsefesinin bağlayıcılığı temelinde giriş yapmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin parlak sayfalarını aralamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin aziz ve tarihi varlığının kesintisiz devam edegelen hürriyet ve istiklal davasıyla eklemlenmesinin mümtaz bir eseri, milli kahramanlık ve kader ortaklığının marifetiyle husule gelen muazzez bir egemenlik beratıdır.

Bütün müdafaa imkânlarından mahrumiyet çekilen bir dönemde, hiçbir yokluğa ve yılgınlığa boyun eğmeyen milletimiz dişiyle tırnağıyla, imanıyla iradesiyle, canıyla kanıyla vatana yığılan akur düşmanı önüne kattığı gibi kovalamayı, bunun ardından da hâkimiyetine dayanan yeni Türk devletini kurmayı başarmıştır.

Cumhur, demokrasi sistemi ile devlet şekli demek olan Cumhuriyetle ayrılmamak üzere kavuşmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Böylelikle birbirini tamamlayan mütareke ve işgal dönemleri kapanmış, Türk tarihinde yepyeni bir dönem başlamıştır.

Aziz Atatürk'ün veciz sözlerle açıkladığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkie layık olduğunu eserleriyle ispat etmek için ebediyet güzergâhında harekete geçmiştir.

Evvelemirde Allah'ın inayetine, hemen ardından milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Milli Mücadele kahramanları bir yanda zaferlerin düğümünü çözerken, diğer yanda Cumhuriyet'in fazilet ve fikrini duru vicdanlarında cem ederek yepyeni bir çığırın açılışını bilek ve inanç kudretiyle hayata geçirmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti, soylu bir milletin "varım ve payidarım" mesajının şehit kanlarıyla ibra ve izharıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, tarihteki Türk devletler zincirine eklenen halka, geçmişle geleceği birleştiren köprü, egemenlikle milleti tekleştiren son söz, ebedi karar ve irade kuvvesidir.

Kurtuluş yıllarının emsalsiz feragat ve fedakarlıklarıyla kurucu ilkelerini temerküz eden Cumhuriyet'in, yeni yüzyılın ilk yıldönümünde aynı duruş ve duyuşa ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Haksızlığa, hayasızlığa, en şedit saldırılara karşı cephe cephe kazanılmış zaferlerle çatısı örülen Türkiye Cumhuriyeti'nin nefsine ve yabancı telkinlere esir düşenlerin elinde oyuncak olmasına rızamız olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Tarihin hiçbir etabında, dış düşmanlardan merhamet dilenmeyen Türk milleti, içimize sızmış ve sirayet etmiş nevzuhur azgın işbirlikçilere, onların sonu gelmez tahrik ve tahribatlarına, aynı şekilde hain emel ve hedeflerine elbette taviz vermeyecek, teslim olmayacaktır.

Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, manasını kavrayamamış, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları, hiçbir değer hükmüyle izah edilemeyen sakat pozisyonları yapıcı olmadığı gibi, tam tersine sorumsuz ve yıkıcı mahiyetlidir.

Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri, ısrarla ayrıştırıcı ve bölücü üsluba sarılmaları hezeyan olmakla birlikte; sahte demokrat, sanal özgürlük ve temelsiz halklar ezberlerini hurdaya çıkarmaktadır.

Ülkemizin komşu coğrafyaları kaynayıp kaosa sürüklenmişken, milli birlik ve kardeşlik tebliğimize direnenler, hala ve inatla terör diline saplanıp kalanlar doğru yolda değildir, sabır ve sebat eşiklerini zorladıklarını görmek mecburiyetindedir.

BİR KÜRT SORUNU YOKTUR ASLA DA OLMAYACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur.

Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.

TUSAŞ tesislerine kadar gelip beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir.

Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir.

Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti lütufla, bağışla, ihsanla, ikramla veya piyangodan çekilişle kazanılmamıştır.

İç ve dış müstevli cephesinin mütecaviz tahakkümleriyle de sarsılmayacak, sonsuzluk istikametindeki bağımsız ilerleyişinden kesinlikle vazgeçmeyecektir.

Milli birlik ve beraberlik şuurunun perçinlenmesi gereken bugünlerde, herkesin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ön şartsız bağlılığı samimi dileğimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Bin yıllık kardeşliği yaşayıp yaşatarak Türk ve Türkiye Yüzyılının sütunlarını el birliğiyle, vicdan ve irade birliğiyle inşa edeceğimize inancım tamdır, tarifsizdir, tahditsizdir.

Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak, vatan ve millet sevdalılarının emsalsiz mücadeleleriyle korunup kollanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimizi ve diğer bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla hislerimle anıyorum.

Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı paylaşıyorum.

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