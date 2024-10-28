Türkiye ’iç cephe’ derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri

Orta Doğu'da yanan savaş ateşi ve güney sınırlarımızda kurulmak istenen 'teröristan' tehlikesi sürerken 'İç cepheyi sağlam tutma' girişimleri hız kazandı.



Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu sonra da İmralı'daki hain Öcalan'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı. CHP'den ise süreci destekleyen birtakım açıklamalar geldi.



BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI ELEBAŞINDAN MESAJ



Sürece müteakip İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı. DEM'li Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştürüldü. Öcalan parmaklıklar ardından "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gönderdi.



DEM Parti ise tesis edilen sürece ilk başta destek verir gibi göründü ardından derin bir savrulma içerisine düştü.



DEM PARTİ UZATILAN EVİ HAVADA BIRAKTI! SKANDAL AÇIKLAMA



Parti Meclisi, geride bıraktığımız gün 'iç cephe' hamlesini dinamitleyen skandal bir açıklama yayımladı.



"Türkiye'de sağlanacak onurlu bir barış Ortadoğu'nun da barışı olacaktır" başlıklı açıklamada Türkiye işgalcilikle suçlandı, PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde estirdiği terör faaliyetleri aklandı.



'TERÖRİSTAN' HAYALİ KURAN YPG'NİN YANINDA KONUMLANDILAR



Türkiye'nin 'teröristan' tehlikesini bertaraf etmek için iç cepheyi sağlam tutma girişimlerinde bulunduğu şu günlerde DEM Parti teröristan hayali kuran Suriye PKK'sının (YPG) yanında konumlanması büyük tepki çekti.



'APO APO' DEDİLER PAZARLIK MALZEMESİ ETTİLER!



"Türkiye partisi olun" denilerek uzatılan eli havada bırakan DEM Parti Meclisi, Öcalan'ı pazarlık malzemesi olarak kullanıp Kandil'deki Amerikancı ve YPG'ci bloğun yazdığı reçeteyi seslendirirdi.



Öcalan'ın "Şiddeti bitirip hukuk zeminine çekerim" açıklamasını kulak ardı eden DEM bildirisinde "Partimiz, toplumsal sorunların çözümü için tüm muhatap ve tarafları önemsemekle birlikte asıl çözümün, iktidardan bekleyerek değil Türkiye'nin tüm işçi, emekçi ve ezilen kesimleri ile halklarının katıldığı örgütlü bir sürecin inşa edilmesiyle mümkün olacağına inanmakta ve yıllardır bunun için mücadele etmektedir" ifadeleriyle sokak ve kaos çağrısı yapıldı.



TALİMAT KANDİL'İN AMERİKANCI BLOĞUNDAN MI?



DEM'in süreci baltalama girişimleri "Talimat Kandil'in Amerikancı bloğundan mı?" sorusunu sordurttu. Bilindiği üzere Bahçeli'nin çağrısı sonra Kandil bölünmüş bir kesim Öcalan'a biat edeceğini ilan ederken diğer kesim silah bırakmayacağını duyurmuştu.





PKK DEĞİL DEM SİLAH BIRAKMAK İSTEMİYOR



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Meğer PKK değil DEM silah bırakmak istemiyormuş" başlıklı yazısıyla konuyu bugünkü köşesine taşıdı.



Bahçeli'nin yaptığı çağrı, 43 ay sonra İmralı'daki görüşme ve teröristbaşı Öcalan'ın verdiği mesaja dikkat çeken Selvi, DEM Parti'nin sürece zarar verdiğini dile getirdi.



"HANİ ÖCALAN'IN İRADESİ İRADENİZDİ?"



Selvi, "Türkiye'nin yeni bir sürecin kapısını araladığı bir dönemde DEM Parti'ye düşen görev PKK'nın taleplerini gündeme getirmek değil, tam aksine yeni sürece ilişkin bir perspektif sunmak olmalıydı. Ama DEM, üstenci bir dille hırçın, şımarık bir uslupla yaptığı açıklama ile siyaseten güçleneceğini sanıyor. Ama yanılıyor. İradesini Kandil'e teslim ederek yeni sürecin önemli bir aktörü olma fırsatını elinin tersiyle itiyorlar. Hani Öcalan'ın iradesi iradenizdi?" dedi.



"BAHÇELİ, DEM'İN FERSAH FERSAH İLERİSİNDE"



Gazeteci yazar Ahmet Hakan ise çözüm ve barış açısından Bahçeli'nin DEM'in çok ilerisinde olduğunu söyledi.



DEM Parti'nin bildirisinin PKK elebaşlarının konuşmasından farkı olmadığını belirten Hakan, DEM'in PKK'ya "Silahı ve terörü bırak, şiddete son ver" diyemeyeceğini belirtti.

DEM'in "Aman kazanımlara bir şey olmasın" diyerek YPG'nin teröristan hayaline çanak tutmasına tepki gösteren Hakan, "Sivil siyaset, şiddete karşı çıkmak, çözüm, barış açısından... Devlet Bahçeli, DEM'in fersah fersah ilerisinde" şeklinde konuştu.