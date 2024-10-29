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Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' hamlesine Başkan Erdoğan'dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir

29 Ekim Özel Programı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' hamlesine destek verdi. "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 20:25 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:57
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. 'İç cephe'nin sağlam tutulmasını bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' hamlesine destek verdi.

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GELSİN TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasette ezber bozan 'Öcalan' çıkışınıın yankıları sürmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur" ifadeleriyle tarihi bir hamlede bulunmuştu.



"KADİM DEVLET AKLININ BİNLERCE YILLIK TECRÜBESİ"

Bahçeli'nin tarihi 'iç cephe' hamlesi sonrası Başkan Erdoğan, ilk kez değerlendirmede bulundu. "Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi halde, nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Milli mücadele tek başına bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir. Aziz milletim, değerli misafirler, milli mücadelede asker sayısı, ekonomik güç, silah, teçhizat, ulaşım ve istihbarat imkanları bakımından üstün olan taraf işgalcilerdi. Ama Allah'ın nusret ve inayetiyle zaferi kazanan biz olduk."



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