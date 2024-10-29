Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir

GELSİN TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasette ezber bozan 'Öcalan' çıkışınıın yankıları sürmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur" ifadeleriyle tarihi bir hamlede bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. 'İç cephe'nin sağlam tutulmasını bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin 'iç cephe' hamlesine destek verdi.





"KADİM DEVLET AKLININ BİNLERCE YILLIK TECRÜBESİ"



Bahçeli'nin tarihi 'iç cephe' hamlesi sonrası Başkan Erdoğan, ilk kez değerlendirmede bulundu. "Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" ifadelerini kullandı.