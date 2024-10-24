SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TUSAŞ'a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?

Orta Doğu'daki gerilim sürerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadelede iç cephede birlik olmanın önemini vurguladı. Bahçeli, DEM Parti ile yaptığı görüşmenin ardından, "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısında bulundu. Bu çağrının hemen ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Mahmut Övür ve Bercan Tutarterör saldırısını ve arka plandaki gelişmeleri değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:17 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:40
TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orta Doğu'daki gerginlik devam ederken, Başkan Erdoğan ve Bahçeli iç cephede birlik olmanın önemine dikkat çekti.

BAHÇELİ'DEN EZBER BOZAN ÇIKIŞ
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yaptı. Bu ses getiren hamle sonrası Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.

Ezber bozan bir çıkış yapan Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

GAYRİ MİLLİ UNSURLAR HAREKETE GEÇTİ
Bu sözlerin yankısı sürerken, Ankara'nın sergilediği milli duruşa karşı gayri milli unsurlar bir kez daha harekete geçirildi.

ANKARA'DA TERÖR SALDIRISI
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi.

Bölgeden çatışma ve patlama sesleri yükseldi. Terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralandı.

Uzman isimler saldırının arka planını değerlendirdi.

3 BAŞLIKTA SALDIRI
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, 3 başlıkta terör saldırısını değerlendirdi.

Müderrisoğlu, " Birincisi... Bu derece profesyonel terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceğini öngörebiliriz.

İkincisi... Başkan Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'nın (Tataristan) Kazan kentinde iken K.Kazan'daki TUSAŞ tesislerinin hedef alınmasını özellikle zamanlaması açısından uluslararası boyutuyla ele alabiliriz.

Üçüncüsü... Türk savunma sanayindeki yerli devrimden rahatsız olan tüm yabancı mihrakların sinsi planları bulunduğunu varsayabiliriz." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

ÜST AKIL MI DEVREDE?
Eldeki ilk veriler ışığında "PKK terör örgütünün taşeron olarak görevlendirildiğine, stratejik üretim merkezleri üzerinde kahpe bir üst aklın çalışma yaptığına işaret ediyor " ifadelerine yer veren Müderrisoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Esasen istihbaratın en çok duyarlı olduğu alanların başında savunma sanayi ve çalışanları geliyor. Ve maalesef dünkü saldırı, yöntemi itibarıyla 2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör eylemine de çok benziyor. Gelelim işin özüne... Sen misin?

-Büyük İsrail projesine karşı çıkan!
-BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü ile dirsek teması kuran?
-Türk Devletleri Teşkilatını hayata geçiren!
-Terörün belini kıran ve Edirne- Kandil hattındaki küresel alçak kurguyu bozan!

Yeni Hayat, Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl ideali ile her türlü riski göze alarak terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak isteyen!

Listeyi uzatmak mümkün... Tam da bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanımızın "iç cepheyi tahkim edelim" çağrısının ne kadar mühim ve gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Sn. Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz" sözünün hakiki karşılığı net olarak ortaya çıkıyor.

Bu aşamada... "Devlet'in aklı" ile "Devlet aklının", milletin vicdanında karşılık bulması umulan yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. İçinde, ince ayar gerektiren unsurlar barındırsa da Devlet Bey'in tarihi inisiyatifinin, terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğuna, Türkiye'yi ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları derinden sarstığına kuşku yok. Diyorum ki... Teröristle amansız mücadele sürecektir. Terör ve maşaları Türkiye'yi "kızıl elmasından" uzaklaştıramayacaktır. Devlet Bey, -tabiri caizse- "kar küresini" şöyle bir sallamış ve hakiki görüntünün belirginleşmesi için özveri göstermiştir.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından bölgeden gelen fotoğraf. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından bölgeden gelen fotoğraf. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

"O ÇIKIŞ DURUP DURURKEN YAPILMADI"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de, Bahçeli'nin açıklamalarının küresel güç merkezlerini harekete geçirdiğine dikkat çekerek, Bahçeli'nin çıkışının 2 neden dolayı oldukça etkili olduğunu vurguladı.

Övür, "Biri çevremizi kuşatan küresel tehdidin sınırlarımıza dayanması, diğeri de 40 yıldır ağır bedeller ödeten ve kangrene dönüşen bir meseleye, beklenmedik bir şekilde milliyetçi bir liderin "siyaset üreterek" cevap vermesi. Devlet Bey'in çıkışını sarsıcı yapan tam da bu... Bu yüzden hazırlıksız birçok siyasetçinin dili dolanmaya başladı. O çıkışın durup dururken olmadığı, tarihi bir sorumlulukla yapıldığı çok açıktı." dedi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenleyen teröristler(Fotoğraf: Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenleyen teröristler(Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Övür, "Bahçeli'nin "Teröristbaşı" diyerek Öcalan'a seslenmesi ve özellikle Meclis'i işaret etmesi tesadüf değil, bir hesaba, bir arka plana ve siyasi bir hazırlığa dayanıyor. Hem Başkan Erdoğan'ın uzun süredir seslendirdiği "İç cepheyi güçlendirme" çağrılarının bir devamı ve tamamlayıcısı hem de 2005 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı "Kürt sorunu benim sorunumdur" sözünün bir devamı niteliğinde. O gün de sorunu çözdürmediler, bugün de çözdürmemek için ciddi çaba harcayacakları çok açık" değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL SALDIRI TEHLİKESİ GÖRÜLMELİ
Daha şimdiden uyuyan terör hücrelerinin düğmesine basıldı diyen Övür, "TUSAŞ'a yönelik açık terör saldırısı bir yanıyla Öcalan hamlesine, diğer yanıyla da BRICS'e yönelik bir saldırı olabilir. Tıpkı geçmişte Türkiye'nin attığı her bağımsız adıma ya da Sovyetler'le kurduğu her ilişkiye ABD ve Batı Bloku'nun "darbeyle" cevap verdiği gibi. Artık herkesin küresel bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu görmesi gerekiyor. "İsrail bize saldırmaz" diyenlere duyurulur." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktırBaşkan Erdoğandan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır
Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır"

"TUSAŞ'IN SEÇİLMESİ MANİDAR"

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar ise; Orta Doğu'daki gerilime dikkat çekerek, "Hem İsrail toplumu hem de yöneticileri bu terör kültüründe kenetlenmiş durumda. Bu nedenle insanlık da bölge ülkeleri de bu vampirlere karşı kenetlenmek zorunda. Zira terör ve soykırımın panzehiri birlik ve beraberliktir." dedi.

Tutar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısı hem zamanlama hem de içerdiği sembolik benzerlikler nedeniyle Türkiye'nin içeride ve dışarıda başlattığı hamleleri hedef alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'a gittiği bir sırada Kahramankazan'daki TUSAŞ'ın hedef seçilmesi manidardır. Bu tasarlanmış eylemin amacı da nedeni de gayet iyi biliniyor. Bunlar Türkiye'yi vesayet altına almak isteyen kirli odakların beyhude çırpınışlarıdır. Çünkü bu saatten sonra hiçbir güç Türkiye'yi durduramayacaktır. Buna benzer saldırılar Türkiye'nin ekseni kendisi olan yeni bağımsız rotasını değiştirmeyecektir. Bilakis azmimizi daha da bileyecektir. Soykırım, kaos, işgal ve terörle üzerimize gelenler yine hezimete uğrayacaktır." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Son dakika: Ankara TUSAŞa zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşeSon dakika: Ankara TUSAŞa zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
Son dakika: Ankara TUSAŞ'a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
Cehennemlik iblisin hesabı mahşere kaldı! FETÖ’nün Türk ekonomisine zararı 500 milyar doları aştı... MASAK haşhaşilerin tepesine çöktü
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI | Masada hangi rakamlar konuşulacak? İşte artışa ilişkin önemli mesajlar
TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışana 3 yevmiye! Nasıl hesaplama yapılıyor?
TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız
MSB açıkladı: Suriye ve Irak’taki 32 terör hedefi imha edildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için kazılan çukur görüntülendi!
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı
CANLI | İsrail gece Beyrut’a bomba yağdırdı! Bomba iddia: İran’a saldırı an meselesi
TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş
TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ’ın Türkiye için önemi nedir?
SON DAKİKA