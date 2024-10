TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

ÜST AKIL MI DEVREDE?

Eldeki ilk veriler ışığında "PKK terör örgütünün taşeron olarak görevlendirildiğine, stratejik üretim merkezleri üzerinde kahpe bir üst aklın çalışma yaptığına işaret ediyor " ifadelerine yer veren Müderrisoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Esasen istihbaratın en çok duyarlı olduğu alanların başında savunma sanayi ve çalışanları geliyor. Ve maalesef dünkü saldırı, yöntemi itibarıyla 2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör eylemine de çok benziyor. Gelelim işin özüne... Sen misin?



-Büyük İsrail projesine karşı çıkan!

-BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü ile dirsek teması kuran?

-Türk Devletleri Teşkilatını hayata geçiren!

-Terörün belini kıran ve Edirne- Kandil hattındaki küresel alçak kurguyu bozan!



Yeni Hayat, Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl ideali ile her türlü riski göze alarak terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak isteyen!

Listeyi uzatmak mümkün... Tam da bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanımızın "iç cepheyi tahkim edelim" çağrısının ne kadar mühim ve gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Sn. Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz" sözünün hakiki karşılığı net olarak ortaya çıkıyor.

Bu aşamada... "Devlet'in aklı" ile "Devlet aklının", milletin vicdanında karşılık bulması umulan yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. İçinde, ince ayar gerektiren unsurlar barındırsa da Devlet Bey'in tarihi inisiyatifinin, terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğuna, Türkiye'yi ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları derinden sarstığına kuşku yok. Diyorum ki... Teröristle amansız mücadele sürecektir. Terör ve maşaları Türkiye'yi "kızıl elmasından" uzaklaştıramayacaktır. Devlet Bey, -tabiri caizse- "kar küresini" şöyle bir sallamış ve hakiki görüntünün belirginleşmesi için özveri göstermiştir.