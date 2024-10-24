TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA) ÜST AKIL MI DEVREDE?

Eldeki ilk veriler ışığında "PKK terör örgütünün taşeron olarak görevlendirildiğine, stratejik üretim merkezleri üzerinde kahpe bir üst aklın çalışma yaptığına işaret ediyor " ifadelerine yer veren Müderrisoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: Esasen istihbaratın en çok duyarlı olduğu alanların başında savunma sanayi ve çalışanları geliyor. Ve maalesef dünkü saldırı, yöntemi itibarıyla 2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör eylemine de çok benziyor. Gelelim işin özüne... Sen misin?



-Büyük İsrail projesine karşı çıkan!

-BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü ile dirsek teması kuran?

-Türk Devletleri Teşkilatını hayata geçiren!

-Terörün belini kıran ve Edirne- Kandil hattındaki küresel alçak kurguyu bozan!



Yeni Hayat, Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl ideali ile her türlü riski göze alarak terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak isteyen! Listeyi uzatmak mümkün... Tam da bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanımızın "iç cepheyi tahkim edelim" çağrısının ne kadar mühim ve gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Sn. Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz" sözünün hakiki karşılığı net olarak ortaya çıkıyor. Bu aşamada... "Devlet'in aklı" ile "Devlet aklının", milletin vicdanında karşılık bulması umulan yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. İçinde, ince ayar gerektiren unsurlar barındırsa da Devlet Bey'in tarihi inisiyatifinin, terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğuna, Türkiye'yi ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları derinden sarstığına kuşku yok. Diyorum ki... Teröristle amansız mücadele sürecektir. Terör ve maşaları Türkiye'yi "kızıl elmasından" uzaklaştıramayacaktır. Devlet Bey, -tabiri caizse- "kar küresini" şöyle bir sallamış ve hakiki görüntünün belirginleşmesi için özveri göstermiştir.

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından bölgeden gelen fotoğraf. (Fotoğraf: Takvim.com.tr) "O ÇIKIŞ DURUP DURURKEN YAPILMADI"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de, Bahçeli'nin açıklamalarının küresel güç merkezlerini harekete geçirdiğine dikkat çekerek, Bahçeli'nin çıkışının 2 neden dolayı oldukça etkili olduğunu vurguladı. Övür, "Biri çevremizi kuşatan küresel tehdidin sınırlarımıza dayanması, diğeri de 40 yıldır ağır bedeller ödeten ve kangrene dönüşen bir meseleye, beklenmedik bir şekilde milliyetçi bir liderin "siyaset üreterek" cevap vermesi. Devlet Bey'in çıkışını sarsıcı yapan tam da bu... Bu yüzden hazırlıksız birçok siyasetçinin dili dolanmaya başladı. O çıkışın durup dururken olmadığı, tarihi bir sorumlulukla yapıldığı çok açıktı." dedi.