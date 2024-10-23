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Son dakika: Ankara TUSAŞ'a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Bölgeden çatışma ve patlama sesleri yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı. Saldırının detayları belli oldu. Teröristlerin taksiyle gelip silahlarla tesise girmeye çalıştığı gözlemlendi. Çatışmaya müteakip boombanın patladığı görüldü.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:02
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    KAAN, GÖKBEY, ANKA ve nicelerinin üretildiği yer olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine zaman ayarlı kalleş bir terör saldırısı düzenlendi.
    TUŞAŞ'TA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ!


    Bölgede patlama meydana geldi. Çatışma sesleri yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerin ve yaralıların olduğunu duyurdu.

    AHaber CANLI YAYIN


    İşte iç cepheye kurulan zaman ayarlı pusundan dakika dakika tüm detaylar;

    CANLI ANLATIM
    16:58 23 Ekim 2024
    KALLEŞ SALDIRIYA JET SORUŞTURMA
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıkamasında bulundu.
    16:52 23 Ekim 2024
    TERÖRİSTİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ
    Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristin en net görüntüsü.
    16:49 23 Ekim 2024
    TERÖRİSTLER BU TAKSİYLE GELDİ
    TUSAŞ'a saldıran teröristlerin taksiyle geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
     

     

     



    Bahse konu görüntülerde ağır silahla gelen iki teröristin rastgele yaylım ateşi açtığı görülüyor.
    16:44 23 Ekim 2024
    SALDIRININ DETAYLARI VE O TERÖRİST
    Saldırıya ilişkin yeni detaylar belli oldu. Teröristler taksiyle bölgeye geldi.
     

     

     



    Silahlarla tesise girmeye yeltendi. Yoğun çatışma yaşandı.
    16:37 23 Ekim 2024
    "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" dedi.

    İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Konuşmaya çıkmadan önce TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı. Henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi buradan sunmak istiyorum" dedi.

    16:34 23 Ekim 2024
    ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR
    TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası bölgede çatışma devam ediyor. İçeride rehine olduğu iddia ediliyor.
    16:30 23 Ekim 2024
    SANİYE SANİYE PATLAMA ANI
    Patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

     

     

     

    16:29 23 Ekim 2024
    İÇ CEPHEYE ZAMAN AYARLI PUSU | TAKVİM DETAY
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İç cepheyi sağlam tutalım' çağrısı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatıp "Öcalan PKK'yı lağvetsin" sözleri sonrası meydana gelen bu saldırı iç cepheye kurulan zaman ayarlı pusu olarak kayıtlara geçti.
    16:28 23 Ekim 2024
    ŞEHİTLER VE YARALILAR VAR

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerin ve yaralıların olduğunu duyurdu.

    Bakan Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" ifadelerini kullandı.
    16:00 23 Ekim 2024
    PERSONEL SIĞINAĞA ALINDI
    TUSAŞ personeli sığınağa alındı.
    15:52 23 Ekim 2024
    ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
    TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.
    15:32 23 Ekim 2024
    TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Bölgeden çatışma ve patlama sesleri yükseldi.

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