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Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır." dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziye dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:24 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:21
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: "Kirli eller mutlaka kırılacak!"

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak, güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, Astana'daki görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerine teşekkür eden Erdoğan, "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle cuma günü İstanbul'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."

Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

PUTİN'DEN KINAMA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziye dileklerini iletti.

Putin, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Putin görüşmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BRICS'le işbirliği konusuna ilgi gösterdiğini belirterek, "Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz." dedi.

ORTA DOĞU VE UKRAYNA KONULARI
Uluslararası gelişmeleri de bugün istişare edeceklerini belirten Putin, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğe katılımınız, Türkiye'nin modern dünyanın acil sorunlarını çözmede oynadığı önemli rolü yansıtacaktır. Şu anda en acil konu, Orta Doğu'daki durumun trajik bir şekilde gelişmesidir. Rusya ve Türkiye'nin bu konulardaki ilkeli pozisyonları birbirine çok yakındır ve Arap-İsrail çatışmasının kalıcı bir siyasi ve diplomatik çözümünü yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan genel olarak kabul görmüş iki devletli formül temelinde görüyoruz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

Putin, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Suriye'deki barış sürecinin yanı sıra Ukrayna'daki durumu da istişare edeceklerini söyledi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayan Putin, "Ancak çalışmaya başlamadan önce, terör saldırısıyla ilgili olarak taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Bu konuda ne hissettiğimizi biliyorsunuz, bu tür her türlü manifestoyu, motivasyonları ne olursa olsun kınıyoruz." dedi.

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