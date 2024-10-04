Cem Garipoğlu’nun mezarı DNA eşleşmesi için açıldı

İstanbul Bahçeşehir'de Münevver Karabulut, 2009'da bir villada Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek katledildi. Tutuklanan Garipoğlu ise 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacaahmet mezarlığındaki kabrin açılmasına karar verdi.

'1 HAFTAYA RAPOR ÇIKAR'

Polis ekipleri, dün mezarlıkta demir bariyerlerle tedbir aldı. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, Adli Tıp'a yollandı. Dişler, saçlar ve sırt kemiği gibi uzun kemikler üzerinde inceleme yapılacağı açıklandı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Garipoğlu, 15 yıl cezaevinde kalacaktı, bu ay tahliye olacaktı. 1 hafta içinde rapor çıkar" dedi.

"KEFEN YOKTU"

Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarında kefen olmamasıyla ilgili "Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni rahatsız etti" dedi.