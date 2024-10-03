Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!

CEM GARİPOĞLU'NUN 3 TESADÜFÜ Cem Garipoğlu 'nun mezarının açılacağı günün tarihi de ilginç bir tesadüfü ortaya çıkarttı. Cem'in Münevver ile yaptığı MSN yazışmalarında Cem'in 3 rakamına olan takıntısı dikkat çekiyordu. 5 Şubat 2009 günü Cem ile Münevver arasında geçen bir MSN yazışmasında, Cem Garipoğlu, mart ayının ortasında 3 günlüğüne İsviçre'ye gideceğini söylüyor.

Garipoğlu ailesi (Takvim Foto Arşiv)

Habertürk'te yer alan habere göre, Münevver de, 'Mart ayı benim doğum günümün olduğu ay" diyor. Cem bunun üzerine, "Evet 3 Mart" diyor. Buna şaşıran Münevver, doğum gününün 7 Mart olduğunu belirtip Cem'e "Aklı 3'te gene de olsa İsviçre'ye gitmede kalmış, 3 3 3 gidiyor" diyor.

Sohbette 3 rakamına takılan Cem, Münevver'i 3 Mart'ta öldürdü. Bilgisayarından çıkan MSN kayıtlarına, "Zeytinburnu sürtüğü" ismini veren Cem, yedek bir dosyaya da "333" ismini koydu. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması da 3 Ekim gününe denk gelerek ilginç bir tesadüf oluşturdu.