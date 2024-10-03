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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garipoğlu'nun dikkat çeken 3 takıntısı!

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce vahşice katleden ve yıllar sonra kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediği düşünülüyor. Karabulut ailesinin “Fethi Kabir İşlemi” talebi kabul edildi. Garipoğlu’nun bugün mezarı açılacak. Öte yandan Garipoğlu’nun 3 takıntısı da ortaya çıktı. Cem ile Münevver arasında geçen MSN yazışmalarına yansıyan takıntı ve Cem’in bilgisayarından çıkan “333” dosyası akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Cem Münevver’i 3 Mart’ta öldürdü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:04
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!

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Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Otopsi görüntüleri Karabulut ailesinin şüphelerini gidermedi.

ÖLÜM RAPORUNDA "ASFİKSİ" DENİLDİ

Kaldığı koğuşta intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından 12 Ekim 2014 günü hazırlanan raporda Cem Garipoğlu'nun ölüm nedeninin "başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi" olarak açıklandı.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

SAVCILIK, "DNA YÜZDE 99.99 UYUMLU" DEDİ

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

Olay yeri (Takvim Foto Arşiv)Olay yeri (Takvim Foto Arşiv)

CEM GARİPOĞLU'NUN 3 TESADÜFÜ
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı günün tarihi de ilginç bir tesadüfü ortaya çıkarttı. Cem'in Münevver ile yaptığı MSN yazışmalarında Cem'in 3 rakamına olan takıntısı dikkat çekiyordu. 5 Şubat 2009 günü Cem ile Münevver arasında geçen bir MSN yazışmasında, Cem Garipoğlu, mart ayının ortasında 3 günlüğüne İsviçre'ye gideceğini söylüyor.

Garipoğlu ailesi (Takvim Foto Arşiv)Garipoğlu ailesi (Takvim Foto Arşiv)

Habertürk'te yer alan habere göre, Münevver de, 'Mart ayı benim doğum günümün olduğu ay" diyor. Cem bunun üzerine, "Evet 3 Mart" diyor. Buna şaşıran Münevver, doğum gününün 7 Mart olduğunu belirtip Cem'e "Aklı 3'te gene de olsa İsviçre'ye gitmede kalmış, 3 3 3 gidiyor" diyor.

Sohbette 3 rakamına takılan Cem, Münevver'i 3 Mart'ta öldürdü. Bilgisayarından çıkan MSN kayıtlarına, "Zeytinburnu sürtüğü" ismini veren Cem, yedek bir dosyaya da "333" ismini koydu. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması da 3 Ekim gününe denk gelerek ilginç bir tesadüf oluşturdu.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MEZARI AÇILIYOR
Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

POLİS BARİYERLİ ÖNLEM ALDI
Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?

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