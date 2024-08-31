AK Parti’de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı’nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?

Bu kongre sürecinin 2028 seçimlerine yönelik stratejik bir hazırlık dönemi olacağını vurgulunıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın, partinin yönetim kadrosunu ve A takımını yenileyerek, partiyi 2028 seçimlerine hazırlayacak yeni bir ekip oluşturacağı düşünülüyor. Öyle ki Başkan Erdoğan kadrolarda yapılacak değişimin sinyalini net bir şekilde vermişti.

YORULANLAR KENARA ÇEKİLECEK!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos'ta partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada AK Parti'nin en önemli özelliğinin toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarması olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. "