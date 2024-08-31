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AK Parti'de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı'nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 3 Eylül Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Bu toplantıda, partinin kongre sürecini başlatma kararı alınacak ve olağan kongre takvimi belirlenmeye başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yol haritasıyla birlikte partinin A Takımı'nda da önemli değişiklikle bekleniyor. Öyle ki Başkan Erdoğan değişikliğin sinyalini geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmada net olarak vermişti. İşte o detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 10:00 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 10:44
AK Parti’de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı’nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 3 Eylül Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KONGRE SÜRECİ BAŞLATILACAK
Bu toplantıda, partinin kongre sürecini başlatma kararı alınacak ve olağan kongre takvimi belirlenmeye başlanacak.

KONGRE TAKVİMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Parti yetkililerinin kongre takvimi üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü biliniyor. Bu kapsamda İlk olarak belde kongreleriyle başlayacak süreç, ilçe ve il kongreleriyle devam edecek ve sonunda büyük kongreyle tamamlanacak.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Böylece AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Mevcut planlamaya göre sürecin ekim ayında başlaması ve Ramazan Bayramı'na kadar il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Büyük kongrenin ise Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

YENİ KADRO HAZIRLIKLARI
Bu süreçte, ülke genelindeki teşkilat kadroları da gözden geçirilecek. Yeni kadro yapılanmasıyla, partinin 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN A TAKIMI'NDA DEĞİŞİKLİK
Partinin yönetim organı olan ve 110 üyeden oluşan MKYK'nın yapısı üzerinde de Başkan Recep Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak değişiklik yapması bekleniyor.

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Bu kongre sürecinin 2028 seçimlerine yönelik stratejik bir hazırlık dönemi olacağını vurgulunıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın, partinin yönetim kadrosunu ve A takımını yenileyerek, partiyi 2028 seçimlerine hazırlayacak yeni bir ekip oluşturacağı düşünülüyor. Öyle ki Başkan Erdoğan kadrolarda yapılacak değişimin sinyalini net bir şekilde vermişti.

YORULANLAR KENARA ÇEKİLECEK!
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos'ta partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada AK Parti'nin en önemli özelliğinin toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarması olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. "

KİMSENİN AYAK BAĞI OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ
Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin kendilerine ayak bağı olmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve 'bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim' sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde hem performansı hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar, canla, başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, 2028 seçimlerinde de milletimiz, gayretimizi, samimiyetimizi, tecrübemizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var, daha gidecek uzun bir yolumuz var. Allah'ın izni ve milletimizin tercihiyle inşallah daha uzun yıllar iktidarda olacağız, daha uzun yıllar siyasetin lider partisi olacağız ve daha uzun yıllar millete, memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazıyla rüzgarıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor."

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