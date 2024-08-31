AK Parti’de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı’nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN A TAKIMI'NDA DEĞİŞİKLİK
Partinin yönetim organı olan ve 110 üyeden oluşan MKYK'nın yapısı üzerinde de Başkan Recep Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak değişiklik yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kurulışunun 23. yıl dönümünde konuştu
Bu kongre sürecinin 2028 seçimlerine yönelik stratejik bir hazırlık dönemi olacağını vurgulunıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın, partinin yönetim kadrosunu ve A takımını yenileyerek, partiyi 2028 seçimlerine hazırlayacak yeni bir ekip oluşturacağı düşünülüyor. Öyle ki Başkan Erdoğan kadrolarda yapılacak değişimin sinyalini net bir şekilde vermişti.
YORULANLAR KENARA ÇEKİLECEK!
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos'ta partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada AK Parti'nin en önemli özelliğinin toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarması olduğunu vurgulamıştı.
Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. "
KİMSENİN AYAK BAĞI OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ
Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin kendilerine ayak bağı olmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve 'bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim' sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde hem performansı hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar, canla, başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, 2028 seçimlerinde de milletimiz, gayretimizi, samimiyetimizi, tecrübemizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var, daha gidecek uzun bir yolumuz var. Allah'ın izni ve milletimizin tercihiyle inşallah daha uzun yıllar iktidarda olacağız, daha uzun yıllar siyasetin lider partisi olacağız ve daha uzun yıllar millete, memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazıyla rüzgarıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor."