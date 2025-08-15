Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı.
BİFET'TE YİNE DOMUZ SKANDALI
Yeni listede peynirlerde hile, baharatlarda yasaklı boya maddesi, kıymada sakatat katkısı tespit edilirken, en büyük skandala yine Bifet markası imza attı.
Bifet'in "Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk" adıyla satılan ürününde domuz eti çıktı.
Firmanın 31 Temmuz'daki listede de "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edilmiş ve Takvim gazetesi tarafından ifşa edilmişti.
Söz konusu ürün daha önce "Gurme" adıyla benzer skandallara karışan ve Takvim.com.tr'nin ifşa ettiği Bifet firmasına ait.
TAKVİM.COM.TR İFŞA ETMİŞTİ: BİFET'İN SABIKALI GEÇMİŞİ!
Bifet markasının skandalı, firmanın ilk vukuatı değil.
Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla da benzer şekilde dana eti diye domuz eti sattığı Takvim.com.tr tarafından defalarca ifşa edilen firma, isim değiştirerek rezilliklerini sürdürüyor.