Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, üç ana mevkide yapacağı takviyeler için temaslarına devam ederken flaş bir isim için devreye girdi. İşte detaylar...
Şampiyonluğun yine en büyük adaylarından biri olduğunu Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gösteren Galatasaray'da üç mevki için daha transfer gerçekleştirilecek.
CARLOS CUESTA YOLCU
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılacak isimlere yoğunlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ancak beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ile yollar ayrılmak üzere.
ZARAR EN AZA İNDİRİLECEK
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için Brezilya ekibi Vasco da Gama ile 6-7 milyon Euro seviyesinde bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Transferin resmiyet kazanması için Cuesta ile Vasco da Gama arasında yapılacak sözleşme görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.
BEKLENTİLER KARŞILANMADI
Galatasaray'a yüksek beklentilerle gelen 25 yaşındaki savunmacı, kısa süreli performansında istenilen etkiyi yaratamadı. Cuesta'nın ayrılığı sonrası sarı-kırmızılıların savunma hattına yeni takviye yapması bekleniyor.
KALEYE EN CİDDİ ADAY EDERSON
Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası gündemine aldığı Ederson transferinde süreci resmiyete kavuşturmak amacında.
GARDI YİNE DEVREDE
Brezilyalı kalecinin transferi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda, son yıllarda birçok büyük transfere imza atan İtalyan menajer Gardi İngiltere'ye hareket etti. Gardi, Manchester City ve Ederson ile masaya oturarak son pürüzleri gidermeye çalışacak. Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu'nun da Manchester'a giderek süreci tamamlaması bekleniyor. Planlamaya göre, taraflar anlaşma sağlarsa Gardi, Kavukcu ve Ederson birlikte İstanbul'a dönecek.
BONSERVİS PAZARLIĞINDA SON DÜZLÜK
Galatasaray ile Ederson'un yıllık 7 milyon euro net maaş karşılığında anlaşmaya vardığı, bonservis konusunda ise pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Manchester City'nin talebini 13 milyon euroya kadar indirdiği, Galatasaray'ın ise 8 milyon euro teklif sunduğu belirtildi. Tarafların 10 milyon euroda anlaşması bekleniyor.
AYRILIK SİNYALİ
Manchester City'nin yerine 30 milyon euroya Trafford'u transfer etmesi ve Donnarumma için girişimlere başlaması, Ederson'un ayrılık kararını hızlandırdı. İngiliz basını, 31 yaşındaki kalecinin dün antrenmana çıkmadığını ve transferinin kolaylaştırılması için kulübüne talepte bulunduğunu yazdı.
SAVUNMAYA AKANJI
Galatasaray, Manchester City ile Ederson pazarlıklarını sürdürürken, savunma hattı için de dikkat çekici bir ismi gündemine aldı.
LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un öncelikli hedeflerinden biri olan Manuel Akanji transferi için tüm şartları zorlayacak. Okan Buruk'un hem sağ bek hem de sağ stoper olarak görev yapabilecek bir savunmacı istemesi, 30 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu listenin üst sıralarına taşıdı.
DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Akanji'nin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtildi. Piyasa değeri 28 milyon Euro olan deneyimli futbolcunun, transfer görüşmelerinde Galatasaray'a yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.
SAVUNMADA JOKER
Akanji, stoper ve sağ bekin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Guardiola yönetiminde hem 3'lü hem de 4'lü savunma formasyonlarına uyum sağlayabilmesi, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
BURUK'UN 3'LÜ PLANI
Okan Buruk'un sezon içinde zaman zaman 3'lü savunmaya geçme planı olduğu, bu nedenle Akanji'nin kadroya katılmasının kritik bir hamle olacağı belirtiliyor. İsviçreli yıldızın çok yönlülüğü ve tecrübesi, transferdeki cazibesini artırıyor.
SINGO'DA ENGEL BÜYÜK
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı.
TOPLAMDA 25 MİLYON EURO
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Fildişili oyuncu için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırladı. Toplamda 25 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, transferi kiralama formülüyle bitirmeyi hedefliyor.
MONACO FAZLASINI İSTİYOR
Monaco'nun ise Singo için 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 35 maçta görev alırken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
VEIGA SÜRPRİZİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadeleyi düşünerek Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan yönetimin gündemine gelen son ismin Renato Veiga olduğu iddia ediliyor.
DORTMUND DA DEVREDE
Chelsea formasını giyen ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor. 22 yaşındaki Veiga'nın ismi Borussia Dortmund ve Juventus ile de anılıyordu. Galatasaray'ın mali şartları zorlayıcı da olsa Veiga için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.
13 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl 14 milyon euro karşılığında Basel'den Chelsea'ye transfer olan genç savunmacı, devre arasında kiralandığı Juventus'ta 13 maça çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda 5 kez görev alan Veiga'nın piyasa değeri ise 25 milyon euro.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
SAĞ BEK İÇİN AINSLEY MAITLAND-NILES
Galatasaray, sağ bek transferi için Lyon forması giyen İngiliz futbolcu Ainsley Maitland-Niles'i gündemine aldı.
RESMİ TEKLİF YOLDA
RMC Sport'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde Fransız ekibine resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞTI
2023 yazında Lyon'a transfer olan Maitland-Niles, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray'ın oyuncuyla daha önce birkaç kez temas kurduğu, son dönemde görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı belirtildi.
DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol ve 7 asist üretti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Maitland-Niles'ın Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI
Maitland-Niles, Lyon öncesinde yetiştiği Arsenal'in yanı sıra Roma'da forma giydi. Ayrıca West Brom, Southampton ve Ipswich Town'a kiralandı.