Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!

SAVUNMAYA AKANJI Galatasaray, Manchester City ile Ederson pazarlıklarını sürdürürken, savunma hattı için de dikkat çekici bir ismi gündemine aldı.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un öncelikli hedeflerinden biri olan Manuel Akanji transferi için tüm şartları zorlayacak. Okan Buruk'un hem sağ bek hem de sağ stoper olarak görev yapabilecek bir savunmacı istemesi, 30 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu listenin üst sıralarına taşıdı.

DEĞERİ 28 MİLYON EURO Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Akanji'nin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtildi. Piyasa değeri 28 milyon Euro olan deneyimli futbolcunun, transfer görüşmelerinde Galatasaray'a yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.

SAVUNMADA JOKER Akanji, stoper ve sağ bekin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Guardiola yönetiminde hem 3'lü hem de 4'lü savunma formasyonlarına uyum sağlayabilmesi, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.