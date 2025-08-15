Söz ailelerde! Terörsüz Türkiye komisyonunda kritik toplantı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ SUNUM YAPACAK Komisyonun ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yapacağı bildirildi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma , Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19-20 Ağustos'ta bir kez daha toplanacak.

Açıklamada, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın komisyona bir sunum yapacağı kaydedildi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE STK'LAR KATILACAK

Komisyon toplantısına katılacak derneklerin ve vakıfların da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecektir.