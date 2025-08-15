PODCAST CANLI YAYIN

Söz ailelerde! Terörsüz Türkiye komisyonunda kritik toplantı

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos’ta şehit ve gazi aileleri ile farklı kesimlerden sivil toplum temsilcilerini dinleyecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık edeceği toplantılarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Toplantıda Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri gibi topluluklar dinlenecek.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19-20 Ağustos'ta bir kez daha toplanacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ SUNUM YAPACAK
Komisyonun ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yapacağı bildirildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın komisyona bir sunum yapacağı kaydedildi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE STK'LAR KATILACAK
Komisyon toplantısına katılacak derneklerin ve vakıfların da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecektir.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecektir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın TBMM'de sunum yaptıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın TBMM'de sunum yaptı

3 İSİM SUNUM YAPMIŞTI
Komisyonun 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılarak sunum yapmıştı.

