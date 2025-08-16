PODCAST CANLI YAYIN

CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultay iddialarının gölgesinde delege seçimlerine başladı. Her delege seçiminde olduğu gibi CHP Samsun Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde de yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırdı. CHP Atakum İlçe Başkanı adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yüzüme bir tekme yedim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmayan görüntülerdi" dedi.

Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'e ertelenirken Cumhuriyet Halk Partisi yeniden delege seçimlerine başladı.

Bu kapsamda Samsun CHP Atakum İlçe Başkanlığı seçim süreci, Cumhuriyet Mahallesi delege seçimleriyle başladı.

KAVGA ÇIKTI: POLİS ARAYA GİRDİ
İlk seçimin yapıldığı yer olan Cumhuriyet Mahallesi CHP Atakum İlçe Binası'nda oy kullanımı esnasında dışarıda arbede çıktı.

CHP mahalle seçiminde yumruklu tekmeli kavga kamerada

Arbede bir süre sonra yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırdı.



"TANIMADIĞIMIZ 10-15 KİŞİLİK GRUP OY VERENLERE SALDIRDI"
Atakum İlçe Başkanı adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kavgada yüzüne tekme geldiğini söyledi.

Olayı anlatan Şevket Özkaya şu iddialarda bulundu:

"Burada Atakum CHP İlçe Kongresi'nin ilk ayağı olan mahalle seçimlerine başladık. İlk mahallemiz Cumhuriyet Mahallesi'ydi. Sabahtan itibaren ilk üyelerimiz oy kullanmaya geldiler. Aynı saç kesimli ve aynı beyaz giyimli yaklaşık 10-15 kişilik grubun sabahtan beri burada olduğunu gördük. Üye olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu grup oy kullanma esnasında oy kullanan üyelere saldırdılar. Ciddi bir arbede oldu. Yere düşenler oldu. Yüzünü, gözünü vuranlar oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan görüntülerdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Ben çocuğuma oyuncak silah bile almadım. Partinin kültürü ile büyüdük ve bu bize yakışmadı. Saldıran grubu polis ayırdı. Ne istediklerini bilmediğimiz bir gruptu. Oy kullanan üyelere saldırdılar. Polisin gelmesiyle kaçtılar"

