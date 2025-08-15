CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişiyor!

CHP, bir yandan yerel yönetimlerdeki yolsuzluk skandalları, baklava kutularında rüşvet görüntüleri ve suçüstü operasyonlarla sarsılırken, diğer yandan 2028 Cumhurbaşkanlığı yarışı için büyük bir iç hesaplaşmaya sahne oluyor.
ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SAVAŞI
15 Eylül'e ertelenen kurultayın iptal davasından çıkacak sonucu bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, fırsat doğması halinde yeniden sahneye çıkmaya hazırlansa da CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş üçgeninde kıyasıya bir adaylık savaşı yaşanıyor.
EKREM İMAMOĞLU HAVLU MU ATTI? "OLMAZSA BAŞKASINI DESTEKLERİM"
Yolsuzluk dosyaları ve şaibeli diplomanın iptaliyle sıkışan eski Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Adaylığım engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açığım" mesajı verdi. Parti kulislerinde bu çıkış, "İmamoğlu havlu atıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN İNCE HESABI
İmamoğlu'nun çıkışına yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, bir yandan "Sonuna kadar adaylığı için mücadele edeceğiz" derken diğer yandan sokakları kaşıyarak dilini daha da çirkinleştirerek öne çıkmaya çalışarak kendi adaylığına zemin hazırlıyor.
ASIL BOMBA MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDE
Adaylık savaşında her fırsatta anket kozunu öne süren Mansur Yavaş son olarak kendisine anketlerde yüzde 60 destek olduğunu savunarak "Ekrem bey bir tık altta" demişti. Partide geri plana itildiğini düşünen Yavaş geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in TBMM'de terörsüz Türkiye için kurulan Komisyona katılma kararını eleştirerek partiden farklı bir tavır aldı. Yavaş'ın bu hamlesinin de adaylık planı doğrultusunda olduğu konuşuluyor.
İddiaya göre CHP'den umudunu kesen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milli Egemenlik Platformu" adı altında yeni bir ittifak kurma çalışmasına girişti. Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'nin yer aldığı bu oluşum, PKK'nın silah bırakma sürecine karşı duruşuyla öne çıksa da perde arkasında, Yavaş'ın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak sahneye çıkma planı yatıyor.
CHP'deki bu kavgayı köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi "cephelerden" kulisleri paylaşarak çarpıcı tespitlere yer verdi.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Ekrem İmamoğlu ilk kez, "Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim" dedi. Bu bir kırılma anıdır. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun ayaklarının yere bastığının göstergesidir. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davaları nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anlamadı demektir.
İmamoğlu için CHP'de haziran ayında çıkacak diye bir beklenti oluşturuldu. Haziran ayı geldi geçti, boş çıktı. Eylül ayı çıkacak denildi. Eylül yaklaşıyor, öyle bir hava yok.
Ekrem İmamoğlu bu kez "Başka bir adayı destekleyebilirim" demek zorunda kaldı.