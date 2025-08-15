CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişiyor!

CHP, bir yandan yerel yönetimlerdeki yolsuzluk skandalları, baklava kutularında rüşvet görüntüleri ve suçüstü operasyonlarla sarsılırken, diğer yandan 2028 Cumhurbaşkanlığı yarışı için büyük bir iç hesaplaşmaya sahne oluyor.

ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SAVAŞI

15 Eylül'e ertelenen kurultayın iptal davasından çıkacak sonucu bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, fırsat doğması halinde yeniden sahneye çıkmaya hazırlansa da CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş üçgeninde kıyasıya bir adaylık savaşı yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)

EKREM İMAMOĞLU HAVLU MU ATTI? "OLMAZSA BAŞKASINI DESTEKLERİM"

Yolsuzluk dosyaları ve şaibeli diplomanın iptaliyle sıkışan eski Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Adaylığım engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açığım" mesajı verdi. Parti kulislerinde bu çıkış, "İmamoğlu havlu atıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.