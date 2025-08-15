PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişiyor!

CHP, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk skandallarıyla sarsılırken, 2028 Cumhurbaşkanlığı yarışı için parti içinde büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kıyasıya süren adaylık savaşı, kulisleri adeta kaynatıyor... Son açıklamasında “Olmazsa başkasını desteklerim” diyen Ekrem İmamoğlu’nun geri adım sinyali, Özgür Özel’in ince mesajlarla hem İmamoğlu’nu hem Yavaş’ı köşeye sıkıştırması konuşulurken asıl bomba CHP'den umududu kesen Mansur Yavaş'tan geldi! İşte CHP'deki adaylık hesapları...

CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişiyor!

CHP, bir yandan yerel yönetimlerdeki yolsuzluk skandalları, baklava kutularında rüşvet görüntüleri ve suçüstü operasyonlarla sarsılırken, diğer yandan 2028 Cumhurbaşkanlığı yarışı için büyük bir iç hesaplaşmaya sahne oluyor.

ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SAVAŞI
15 Eylül'e ertelenen kurultayın iptal davasından çıkacak sonucu bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, fırsat doğması halinde yeniden sahneye çıkmaya hazırlansa da CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş üçgeninde kıyasıya bir adaylık savaşı yaşanıyor.

EKREM İMAMOĞLU HAVLU MU ATTI? "OLMAZSA BAŞKASINI DESTEKLERİM"
Yolsuzluk dosyaları ve şaibeli diplomanın iptaliyle sıkışan eski Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Adaylığım engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açığım" mesajı verdi. Parti kulislerinde bu çıkış, "İmamoğlu havlu atıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İNCE HESABI
İmamoğlu'nun çıkışına yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, bir yandan "Sonuna kadar adaylığı için mücadele edeceğiz" derken diğer yandan sokakları kaşıyarak dilini daha da çirkinleştirerek öne çıkmaya çalışarak kendi adaylığına zemin hazırlıyor.

ASIL BOMBA MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDE
Adaylık savaşında her fırsatta anket kozunu öne süren Mansur Yavaş son olarak kendisine anketlerde yüzde 60 destek olduğunu savunarak "Ekrem bey bir tık altta" demişti. Partide geri plana itildiğini düşünen Yavaş geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in TBMM'de terörsüz Türkiye için kurulan Komisyona katılma kararını eleştirerek partiden farklı bir tavır aldı. Yavaş'ın bu hamlesinin de adaylık planı doğrultusunda olduğu konuşuluyor.

İddiaya göre CHP'den umudunu kesen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milli Egemenlik Platformu" adı altında yeni bir ittifak kurma çalışmasına girişti. Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'nin yer aldığı bu oluşum, PKK'nın silah bırakma sürecine karşı duruşuyla öne çıksa da perde arkasında, Yavaş'ın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak sahneye çıkma planı yatıyor.

CHP'deki bu kavgayı köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi "cephelerden" kulisleri paylaşarak çarpıcı tespitlere yer verdi.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Ekrem İmamoğlu ilk kez, "Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim" dedi. Bu bir kırılma anıdır. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun ayaklarının yere bastığının göstergesidir. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davaları nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anlamadı demektir.

İmamoğlu için CHP'de haziran ayında çıkacak diye bir beklenti oluşturuldu. Haziran ayı geldi geçti, boş çıktı. Eylül ayı çıkacak denildi. Eylül yaklaşıyor, öyle bir hava yok.

Ekrem İmamoğlu bu kez "Başka bir adayı destekleyebilirim" demek zorunda kaldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KABUL ETTİ
İmamoğlu'nun aday olamayacağı yönünde bir itiraf da Özgür Özel'den gelmişti.

Özgür Özel, "Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?" sorusuna "Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim, açık konuşayım. Mansur Bey de görevinin başında. Bana hep sordular aday mısın, değil misin? Gümbür gümbür seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız. Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarif bana göre haksızlık" diye cevap vermişti.

Özgür Özel böylece bir taşla üç kuş vurdu.

1- Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını kabul ettiğini gösterdi.

2- "Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarif" cümlesiyle Dilek İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini ortadan kaldırdı.

3- "Mansur Bey de görevinin başında" diyerek Mansur Yavaş'ı aday göstermeyeceğini hissettirdi.

YAVAŞ'IN HAMLESİ
Bunu sadece ben hissetmedim, Mansur Yavaş da mesajı almış. CHP'den umudu tükenen Mansur Yavaş önemli bir hamle yapmış. Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan milliyetçi partileri, "Milli Egemenlik Platformu" adı altında bir araya getirmek için harekete geçmiş. Bu oluşumun içinde Zafer Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti yer alıyor. İlk toplantılarını 5 Ağustos'ta yapmışlar. Milliyetçi-ulusalcı partiler, PKK'nın silah bırakma sürecine karşı bir araya geliyor ama asıl hedef Mansur Yavaş'ı ortak cumhurbaşkanı adayı göstermek. Çünkü bu oluşumun arkasında Mansur Yavaş var.

ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLACAK MI
Görünen o ki cumhurbaşkanı adaylığı tartışması CHP'yi karıştıracak. Özgür Özel de bunu istiyor. CHP karışırsa partinin geleceği açısından ibre Özgür Özel'e dönecek. Özgür Özel aday değilim dese de şartları kendi adaylığına uygun bir şekilde oluşturuyor.

CHP'den umudunu kesen Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanı adaylığı için milliyetçi bir platform oluşturuyor."

