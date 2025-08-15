Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile yeniden görüşme halinde olan sarı lacivertliler, diğer yandan orta saha takviyesini de tamamlamak istiyor. Kanarya'nın hedefindeki yeni isim de ortaya çıktı. İşte yaşanan son gelişmeler...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferde sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, yaptığı teklifi geri çekti.
Gelen son haberlere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi.
Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.
Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.
Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.
ZAGREB'DEN LIVAKOVIC AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
30 yaşındaki file bekçisi, eski takımı Dinamo Zagreb ile anılıyordu. Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic, transfer iddialarına net bir yanıt verdi.
Hırvat basınından Germanijak'a konuşan Kovacevic, şu ifadeleri kullandı:
"Livakovic transferini hiç konuşmadık. Bu tamamen sportif direktöre bağlı bir konu. Ben kalecilerimden memnunum. Nevistic gayet iyi performans gösteriyor. Gayet tatmin edici bir kaleci. Livakovic'in kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Dinamo Zagreb için neler verdiğini hepimiz biliyoruz ama ben kalecilerimden memnunum."
Dinamo Zagreb formasıyla uzun yıllar başarılı performans sergileyen Livakovic, 2023 yazında 6.65 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.
Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
ZINCHENKO TRANSFERİNDE MOURINHO KOZU
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmak üzere.
Sarı-lacivertliler, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerin başında gelen 28 yaşındaki oyuncu için Sportif Direktör Devin Özek bizzat Londra'ya giderek Arsenal Sportif Direktörü Andrea Barta ile masaya oturdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif sonrası pazarlık süreci başlarken, iki kulüp arasında anlaşmanın detaylarında uzlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Ancak transferde son anda sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz devi Porto'nun da devreye girdiği ve henüz resmi teklif yapılmasa da hem Arsenal hem de Zinchenko ile temas kurduğu bildirildi.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Zinchenko, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermeye hazırlanıyor.
Deneyimli oyuncunun kalması halinde, Londra ekibinde forma şansı bulamayacağı kesinleşmiş durumda.
Bu durum, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Öte yandan Zinchenko'nun bir diğer seçeneği ise sezonu Arsenal'da tamamlayarak sözleşmesinin sona ermesini beklemek.
Bu senaryoda yıldız futbolcu, 2026 yazında bonservisini eline alarak serbest kalmayı planlıyor.
Ancak Fenerbahçe cephesi bu riski göze almak istemiyor ve transferi bu yaz sonuçlandırmak için tüm kozlarını oynuyor.
Fenerbahçe Yönetimi, bu kritik transferde en büyük kozunu sahaya sürmeye hazırlanıyor: Jose Mourinho.
Sarı-lacivertliler, son dönemde gerçekleştirdikleri birçok transferde etkili olan Portekizli teknik adamın ismini, Zinchenko'yu ikna sürecinde de kullanmayı planlıyor.
Kariyerine 10 numara olarak başlayan, ardından orta sahaya evrilen Zinchenko, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City döneminde sol bek olarak görev almaya başlamıştı.
Son yıllarda bu pozisyonda istikrar yakalayan Ukraynalı oyuncu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
EZEQUIEL PALACIOS SÜRPRİZİ
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de oynayan Arjantinli orta saha oyuncusu Palacios, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
Teknik direktör Jose Mourinho ve yönetimin, bu öneriye ne yanıt verdiği ise henüz bilinmiyor.
Transfermarkt'a göre, 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro.
Geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 38 maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol atıp 6 da asist üretti.