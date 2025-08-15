Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!

Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe 'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı. Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Fenerbahçe , yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmak üzere. Sarı-lacivertliler, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerin başında gelen 28 yaşındaki oyuncu için Sportif Direktör Devin Özek bizzat Londra'ya giderek Arsenal Sportif Direktörü Andrea Barta ile masaya oturdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif sonrası pazarlık süreci başlarken, iki kulüp arasında anlaşmanın detaylarında uzlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Ancak transferde son anda sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz devi Porto'nun da devreye girdiği ve henüz resmi teklif yapılmasa da hem Arsenal hem de Zinchenko ile temas kurduğu bildirildi.



