ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska zirvesine saatler kala ilginç görüntüler gündeme damga vurdu. Rus basını Trump ve Putin’in karlar arasında koşup eğlendiği videolar ile Ukrayna lideri Zelenskiy’le dalga geçerken Alaska’ya giden Rus gazetecilere uçakta verilen yemeğin ise “Tavuk Kievski” olduğunu yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “SSCB” kazağı çok konuşulurken Alaska’da görüşmenin yapılacağı üsse bir ren geyiğinin sızmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Zelenskiy’i işaret etti. İşte Alaska’dan ilginç manzaralar…

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Alaska'da yapacağı baş başa görüşmeye saatler kala Rus basını adeta Ukrayna ile dalga geçiyor.

Alaska, Anchorage, ReutersAlaska, Anchorage, Reuters

Rus diplomatlar, yetkililer ve medya mensuplarından oluşan öncü heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerikalı mevkidaşı Donald Trump'ın liderliğinde düzenlenecek zirve öncesinde Alaska, Anchorage'a ulaştı.

RUS GAZETECİLERE "TAVUK KİEVSKİ"

Ancgorage'a uçan Rus gazeteciler uçakta beklenmedik bir yemekle karşılaştı: Tavuk Kievski. Tavuk filetosundan yapılan tereyağı dolgulu Ukrayna yemeği Rus basınında gündem oldu.

LAVROV'DAN KAZAKLI MESAJ

Trump-Putin zirvesi öncesi özellikle Rus basınına damga vuran çok sayıda olay meydana geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Anchorage'a "SSCB" yazılı bir kazakla gelmesi özellikle gündeme damga vurdu. Rus gazetesi Russia Today, Lavrov'un zirveye "net bir tavırla" geldiğini yazdı.

Rus basını Trump-Putin Zirvesi öncesi Ukrayna ile dalga geçti

RUS BASINI YAPAY ZEKA VİDEOSU İLE DALGA GEÇTİ

Russia Today, X hesabından paylaştığı bir video ile ise Ukrayna ve Avrupa liderlerini resmen ti'ye aldı. RT'nin X hesabından paylaşılan ve yapay zeka ile hazırlanan bir videoda Putin ve Trump'ın Alaska'da dans edip eğlendiği, Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Putin ile Zelenskiy'i ağlayarak izlediği anlar yer alıyor.

ÜSSE GEYİK SIZDI ZAHAROVA "ZELENSKİY" DEDİ

Zirvenin yapılacağı Joint Base Elmendorf-Richardson üssünün girişinde dolaşan vahşi bir ren geyiği ve ayı görüntülendi. Ren geyiğinin "etkinliğe gizlice girmeye çalıştığı" anlara ait bir video hakkında yorum yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin Putin-Trump görüşmesine dahil olabilmek için fikirlerinin tükendiğini esprili bir şekilde dile getirdi.

GİZLİ SERVİS'İN ALASKA KRİZİ: ÇADIRLARDA UYUYORLAR

Bloomberg'e göre, Alaska'da bir zirveye ev sahipliği yapmak, etkinliğe hazırlanmak için yalnızca bir haftası olan ABD Gizli Servisi için büyük bir lojistik zorluk teşkil etti. Servis, kuruluşa, eyaletin kiralık araç pazarının çok küçük olması nedeniyle yüzlerce ajanın Anchorage'a gönderilmesi ve araçların gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Üniversite yurtları doldu ve Alaska Havayolları Merkezi'nin içine ekstra uyku alanı oluşturmak için çadırlar kuruldu.

Putin ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviPutin ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

NEREDEYSE VİZE ALAMIYORLARDI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, etkinliğin düzenlenmesinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek Rus gazeteciler için ABD vizesi almanın zor olduğunu, çünkü Amerikalı yetkililerin vize verme "alışkanlıklarını kaybettiklerini" söyledi. Bu durum, ziyaretçi basın ekipleri için gecikmelere ve büyük strese yol açtı.

Etkinlik organizasyonu, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Ancak Washington, yaklaşan görüşmeyle ilgili işlemlere izin vermek için bazı kısıtlamaları geçici olarak kaldırdı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, bu duraklamanın 20 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

