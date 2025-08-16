Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı: "Önemli oyuncularımız var. Hepsini oynatmamız gerekecek. Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra lig ve Avrupa rotasyonumuz önemli olacak. Bu sene daha çok değişiklik yapmamız gerekecek. Geçen sene bunu yapmamıştık. Rotasyonları daha doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. Bütün oyuncuları rakibe göre kullanmayı düşünüyoruz."

"Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen oldu. Ondan sonra da kaleci ve savunma oyuncusu profili hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde oyuncu almayacağımız diyemeyiz. Kadro yapımızı ve oyun kalitesini gördükten sonra süremiz var. Buradaki düşüncelerimiz de olacak. Bunun için oyuncu satmamız gerekiyor. Hep oyuncu almak güzel, keşke hep alsak ama oyuncu alırken önemli bir para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Eskiden bir lira ödüyorsanız, şu anda üç lira ödüyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi. Bütçeyi nerede kullanacaksınız, kaleci ve savunma diyoruz. Bütçeye göre karar alacağız. Elimizde süre var. Bundan sonra bu kararları alacağımızı düşünüyorum."