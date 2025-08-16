Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci için Ederson ismini liste başına yazan sarı kırmızılılar, savunmaya bir başka transfer için de düğmeye bastı. İşte yaşanan son gelişmeler...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.
Fatih Karagümrük'te ise Marius Tresor Doh, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GALATASARAY'DAN 2'DE 2
Bu sonuçla birlikte ligde 2'de 2 yapan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta oynaması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Göztepe'yi ağırlayacak.
LUCAS TORREIRA 100 MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ise Süper Lig'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada ilk 11'de görev alan tecrübeli orta saha, ligdeki 100. maçına çıktı.
OSIMHEN GOLLE DÖNMEYE ÇOK YAKLAŞTI
Dakikalar 78'i gösterirken sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai, sağ ayağıyla ortayı yaptı. Kale sahasında bulunan Victor Osimhen'in sol ayağıyla dokunduğu top ağlara gitti.
Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçersiz sayıldı.
ICARDI 281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra geri döndü. Arjantinli yıldız, takımının Fatih Karagümrük ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Icardi, maçın 81. dakikasında Barış Alper yerine oyuna dahil oldu.
Icardi, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı ve 281 gün sonra geri döndü.
87. dakikada ise ceza sahası yayı üzerinde Johnson'dan topu kapan Torreira, soluna pasını çıkardı. Sol çaprazdan bulunan Icardi, kaleci Grbic'i geçen topa sağ ayağıyla vurdu ve ağları havalandırdı.
BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ
Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:
"Önemli oyuncularımız var. Hepsini oynatmamız gerekecek. Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra lig ve Avrupa rotasyonumuz önemli olacak. Bu sene daha çok değişiklik yapmamız gerekecek. Geçen sene bunu yapmamıştık. Rotasyonları daha doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. Bütün oyuncuları rakibe göre kullanmayı düşünüyoruz."
"Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen oldu. Ondan sonra da kaleci ve savunma oyuncusu profili hedeflerimiz var. Ondan sonra hiçbir şekilde oyuncu almayacağımız diyemeyiz. Kadro yapımızı ve oyun kalitesini gördükten sonra süremiz var. Buradaki düşüncelerimiz de olacak. Bunun için oyuncu satmamız gerekiyor. Hep oyuncu almak güzel, keşke hep alsak ama oyuncu alırken önemli bir para ödüyoruz. Artık eskisi gibi de değil. Eskiden bir lira ödüyorsanız, şu anda üç lira ödüyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi. Bütçeyi nerede kullanacaksınız, kaleci ve savunma diyoruz. Bütçeye göre karar alacağız. Elimizde süre var. Bundan sonra bu kararları alacağımızı düşünüyorum."
EDERSON'DA SON DURUM
Listenin ilk sırasına Ederson'u yazan sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek için günlerdir yoğun mesai harcıyor.
10 milyon Euro beklentiyle masaya oturan Ederson ile 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yaklaşan Galatasaray henüz Manchester City'yi ikna edemedi.
ESPN'nin haberine göre ise Manchester City, Ederson'a 15-20 milyon € değer biçiyor.
Galatasaray'dan henüz resmi bir teklif yapmadı ancak ağustos ayının başından bu yana menajerler aracılığıyla temaslar devam ediyor.
Ederson, Manchester City'nin Palermo ile 9 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında kaleyi 45 dakika korudu.
Maça James Trafford başlarken Brezilyalı kaleci ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Brezilyalı eldiveni; Claudio Taffarel ve Felipe Melo'yu da devreye sokarak ikna eden Galatasaray'ın; 10-15 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle transferi bitirmesi bekleniyor.
SAĞ BEKE PAVARD
Sarı-kırmızılıların bir süredir gündemde olan Benjamin Pavard için düşüncesi ortaya çıktı.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Fransız savunma oyuncusunu 15-20 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.