Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var

Henüz çocuk yaşta sahneyle tanışarak genç yaşta assolist olmayı başaran Sibel Can, kariyeri boyunca hem sesi hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettirdi. Sanat dünyasındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü sanatçı, bu kez Beykoz'daki gösterişli villasıyla konuşuluyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve özel müzik stüdyosunun bulunduğu 3 katlı lüks villası, saray ihtişamındaki detaylarıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Sibel Can'ın yaşam alanı sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. İşte Sibel Can'ın evi...