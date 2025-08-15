Kadraj Galeri Kadraj İkon Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var

Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var

Henüz çocuk yaşta sahneyle tanışarak genç yaşta assolist olmayı başaran Sibel Can, kariyeri boyunca hem sesi hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettirdi. Sanat dünyasındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü sanatçı, bu kez Beykoz'daki gösterişli villasıyla konuşuluyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve özel müzik stüdyosunun bulunduğu 3 katlı lüks villası, saray ihtişamındaki detaylarıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Sibel Can'ın yaşam alanı sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. İşte Sibel Can'ın evi...

Giriş Tarihi: 15.08.2025 16:31
Sibel Can, çocuk yaşta sahneyle tanışarak henüz 17 yaşında assolist olma başarısını gösterdi. Aşkları, kariyeri ve güzelliğiyle yıllarca magazin gündeminin vazgeçilmez ismi olan Can iki evlilik yaptı ve Melisa, Engincan ile Emir adlarında üç çocuk sahibi oldu.

Çocuklarıyla yaptığı samimi paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, son dönemde Beykoz'daki lüks villasıyla gündeme geldi.

Yıllardır Beykoz'da yaşayan ve doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Sibel Can, verdiği bir röportajda, "Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" demişti.

Ünlü sanatçının 3 katlı, 9 oda ve 7 banyoya sahip villasında ayrıca kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da bulunuyor.

Villanın her detayı, zarafet ve konforun birleşimi olarak dikkat çekiyor. Sibel Can'ın yaşadığı bu lüks yaşam alanı, sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni topladı.