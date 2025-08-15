PODCAST CANLI YAYIN

Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak hain planı bozan ve darbenin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, milli direnişin simge isimlerinden biri oldu. Şimdi ise onun bıraktığı kahramanlık mirası, kızı Elif Nur Halisdemir’in omuzlarında taşınıyor. Bugün Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Elif Nur Halisdemir Teğmen rütbesini taktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

15 Temmuz'un simge ismi, FETÖ'cü hainlere karşı canı pahasına direnen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

ÖMER HALİSDEMİR'İN KIZI ELİF NUR HALİSDEMİR'E TEĞMEN RÜTBESİ
Törenle Teğmen rütbesini takan Halisdemir, babasının emaneti olan şanlı Türk bayrağına hizmet etme yemini etti.

Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen olduKahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

MSÜ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi."

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
15 Temmuz 2016 gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik bir hamle yapan Şehit Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak FETÖ'cülerin planını bozguna uğrattı.

Şehit Ömer HalisdemirŞehit Ömer Halisdemir

Bu kahramanlık, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden hainlere karşı milli direnişin sembollerinden oldu. Halisdemir, vatan uğruna toprağa düşerken geride cesaret ve onur mirası bıraktı.

Şimdi ise o miras, kızı Elif Nur'un omuzlarında taşınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan genç Teğmen, babasının açtığı yolda milletine hizmet edecek.

Elif Nur Halisdemir babası Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ileElif Nur Halisdemir babası Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHADETİ
Millete tanklarla uçaklarla saldıran FETÖ'cü alçaklar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı da işgal etmek istedi. Ancak karşılarına Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir dikildi.

Ömer Halisdemir'in etkisiz hale getirdiği darbeci Semih TerziÖmer Halisdemir'in etkisiz hale getirdiği darbeci Semih Terzi


DARBECİ GENERALİ ALNINDAN VURDU
Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, nöbetçi olan Astsubay Ömer Halisdemir'i arayarak, "Namus senin namusun, namusuna sahip çık, gerekirse şehit ol!" diyerek hain General Semih Terzi'nin öldürülmesi emrini verdi.

Halisdemir de milletin kaderini değiştiren kurşunu sıkarak, komutanlık binasına girmek üzere olan Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü.

Cuntacı Semih Terzi'yi vurup darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer HalisdemirCuntacı Semih Terzi'yi vurup darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir


ÖLMEYİNCE TEKRAR ATEŞ ETTİLER
Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı. Ağır yaralı olan Halisdemir de ağaçlık alandan karargâh binası önüne getirildi.

Bu sırada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in nabzını kontrol eden cuntacılar ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti.

Bunu yapanın ise Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi.

Darbeci askerlerin cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi hemen helikopterle GATA'ya götürdüğü ancak şehit Halisdemir'in naaşını öylece karargahın önünde bıraktığı belirlendi. Darbeci general ise GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.

Ömer Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi.

15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer ya da Ömer Halis oldu.

Darbeci general Semih Terziyi vurdu, 15 Temmuzun seyrini değiştirdi! Şehadet emrine Başüstüne diyen kahraman: Ömer HalisdemirDarbeci general Semih Terziyi vurdu, 15 Temmuzun seyrini değiştirdi! Şehadet emrine Başüstüne diyen kahraman: Ömer Halisdemir

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! İkinci teklif masaya gelecek mi?
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Takas İstanbul
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Türk Telekom
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Hatay'da tam Mersin'de büyük ölçüde kontrol | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!