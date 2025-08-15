Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Ömer Halisdemir'in etkisiz hale getirdiği darbeci Semih Terzi DARBECİ GENERALİ ALNINDAN VURDU Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, nöbetçi olan Astsubay Ömer Halisdemir 'i arayarak, " Namus senin namusun, namusuna sahip çık, gerekirse şehit ol!" diyerek hain General Semih Terzi'nin öldürülmesi emrini verdi. Halisdemir de milletin kaderini değiştiren kurşunu sıkarak, komutanlık binasına girmek üzere olan Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü.

Cuntacı Semih Terzi'yi vurup darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir





ÖLMEYİNCE TEKRAR ATEŞ ETTİLER

Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı. Ağır yaralı olan Halisdemir de ağaçlık alandan karargâh binası önüne getirildi.



Bu sırada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in nabzını kontrol eden cuntacılar ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti.

Bunu yapanın ise Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi.



Darbeci askerlerin cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi hemen helikopterle GATA'ya götürdüğü ancak şehit Halisdemir'in naaşını öylece karargahın önünde bıraktığı belirlendi. Darbeci general ise GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.

Ömer Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. Aradan geçen yıllar onu unutturamadı.



15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer ya da Ömer Halis oldu.