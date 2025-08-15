Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

15 Temmuz'un simge ismi, FETÖ'cü hainlere karşı canı pahasına direnen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.
ÖMER HALİSDEMİR'İN KIZI ELİF NUR HALİSDEMİR'E TEĞMEN RÜTBESİ
Törenle Teğmen rütbesini takan Halisdemir, babasının emaneti olan şanlı Türk bayrağına hizmet etme yemini etti.
MSÜ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi."
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
15 Temmuz 2016 gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik bir hamle yapan Şehit Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak FETÖ'cülerin planını bozguna uğrattı.
Bu kahramanlık, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden hainlere karşı milli direnişin sembollerinden oldu. Halisdemir, vatan uğruna toprağa düşerken geride cesaret ve onur mirası bıraktı.
Şimdi ise o miras, kızı Elif Nur'un omuzlarında taşınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan genç Teğmen, babasının açtığı yolda milletine hizmet edecek.
ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHADETİ
Millete tanklarla uçaklarla saldıran FETÖ'cü alçaklar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı da işgal etmek istedi. Ancak karşılarına Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir dikildi.