Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! İkinci teklif masaya gelecek mi?

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar yeniden bir araya geliyor.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İKİNCİ TEKLİF VERİLECEK Mİ? Memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan 'la bir araya gelecek. Toplantıda ikinci teklifin verilip verilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri (AA)

Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos'ta açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Çalışma takvime göre hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edildi. Kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ikinci teklifini verecek. Müzakerelerin ardından toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER YAŞANACAK?

19 Ağustos'u takip eden 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek.