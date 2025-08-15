SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! İkinci teklif masaya gelecek mi?

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya gelecek. Toplantıda ikinci teklifin verilip verilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :15 Ağustos 2025 , 16:04
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! İkinci teklif masaya gelecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi bugün

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar yeniden bir araya geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

İKİNCİ TEKLİF VERİLECEK Mİ?
Memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya gelecek. Toplantıda ikinci teklifin verilip verilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri (AA) 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri (AA)

Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos'ta açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Çalışma takvime göre hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edildi. Kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ikinci teklifini verecek. Müzakerelerin ardından toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER YAŞANACAK?
19 Ağustos'u takip eden 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.


NELER BELİRLENECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıla ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 11 hizmet kolunun ek ödeme vb. talepleri de değerlendirilirken, bu kapsamda kamu görevlileri yeni kazanımlar elde edecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KARARLAR NASIL VE NE ZAMAN UYGULANACAK?
8. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada belirlenecek Ocak ayı zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenecek. Bu farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı gösterecek. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Fark, 2025 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 24 olarak gerçekleşirse yüzde 1.22 olacak. Yıl sonunda TÜFE'nin Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 5.30'a yükselecek.


YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifiMemur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan El Cezire’ye yazdı: Gazze’nin kaybedecek vakti yok
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska’da bir ilk | Lavrov’dan SSCB kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
Takas İstanbul
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Dünya Türkiye’nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Türk Telekom
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP’de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
İBB’ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Hatay’da tam Mersin’de büyük ölçüde kontrol | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu’nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!