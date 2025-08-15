Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların

2 EKSİK VAR Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

59. RANDEVU İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.