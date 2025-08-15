Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
Trendyol Süper Lig'deki ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, sezonu İzmir'de açıyor. Sarı lacivertliler, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi kararını netleştirdi. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.
FEYENOORD'U ELEDİ
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.
Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.
2 EKSİK VAR
Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
59. RANDEVU
İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.
İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.
Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.
Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.
İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
67 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.
2. KEZ GÖZTEPE
Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.
BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden bütün rakiplerine karşı galibiyet sayılarında üstün durumda.
Gol sayısında da rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, bu anlamda yalnızca Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
Ligdeki 17 rakibinin 16'sına yediğinden fazla gol atan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ise 1 gol gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile ligde oynadığı 138 maçta 158 gol atarken, kalesinde 159 gol gördü.
Beşiktaş, aynı zamanda 44 maçla Fenerbahçe'ye ligde en fazla mağlubiyet yaşatan takım konumunda.
KADRODA ROTASYON
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Jose Mourinho'nun Göztepe karşısında şu isimlere forma vermesi bekleniyor;