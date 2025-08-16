Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti

TROL AĞI PATLADI Emniyetin operasyonuyla dün (15 Ağustos) Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte gözaltına alınan 44 kişiden 9'unun sosyal medyada hem siyasi rakiplere hem de parti içindeki muhaliflere saldırılar düzenleyen trol ağının parçası olduğu ortaya çıktı.

Kurulan bu ağın hedefinde yalnızca AK Parti ve devlet kurumları değil CHP içindeki muhalifler de sistemli saldırılarla susturulmaya çalışıldı.

Trol ağını yöneten isimlerden birinin de Mahir Gün isimli şahsın olduğu belirtilirken, firari Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Danışmanlık üzerinden çok sayıda trol hesaba para aktarıldığı öğrenildi.

Soruşturmada en dikkat çeken isimlerden biri, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medyada yürütülen bu linç kampanyalarına karşı daha önce direklere asılmakla tehdit edildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu ve diğer mağdur CHP'lilerin, şüpheliler hakkında toplu suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçtiği iddia edildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

KEMAL KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU: TROLLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLİYORUM

Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun şüpheli olarak kayıtlara geçtiği şaibeli kurultay sürecinde troller tarafından ölüm tehdidi aldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…

20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum.

Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.

Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.

Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.

Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız.

Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız.

Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim.

Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

Beni direklere asacaklara,

silahla vuracaklara,

beni yakacaklara, taşlatacaklara,

bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum:

Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz."