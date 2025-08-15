CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında

SIRA SOSYAL MEDYA YAPILANMASINDA Bu sabah gerçekleştirilen yeni dalga operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında CHP'li İBB'nin kaynaklarını sömüren çetenin sosyal medya yapılanmasının üyeleri de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP'li İBB'ye yapılan son dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol 'un da olduğu ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN KUZENİ DE YAKALANDI

Buna göre, gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. CHP'nin kampanya yöneticiliğini de yapan Doğruyol'un Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu biliniyor.

İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer alırken, sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı da operasyonda gözaltına alındı.