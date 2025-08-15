PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin trol ağı yeni dalga operasyonla deşifre oldu. Soruşturma kapsamında incelemeye takılan Karpuz Danışmanlık Şirketinin sahibinin firari Emrah Bağdatlı olduğu, çok sayıda trol hesaba şirket üzerinden kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Buna göre, gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol CHP'li İBB'ye yapılan yeni dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. İsim isim trol ağı deşifre olurken Takvim.com.tr hesapları kimin yönettiğine ulaştı.

CHP'li İBB'ye yapılan son dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol'un da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

SIRA SOSYAL MEDYA YAPILANMASINDA
Bu sabah gerçekleştirilen yeni dalga operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında CHP'li İBB'nin kaynaklarını sömüren çetenin sosyal medya yapılanmasının üyeleri de bulunuyor.

Utku Doğruyol ve Özgür Özel (Sosyal medya)Utku Doğruyol ve Özgür Özel (Sosyal medya)

TERÖRİSTİN KUZENİ DE YAKALANDI
Buna göre, gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. CHP'nin kampanya yöneticiliğini de yapan Doğruyol'un Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu biliniyor.

İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer alırken, sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı da operasyonda gözaltına alındı.

Utku Doğruyol ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Utku Doğruyol ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

İBB'NİN TROLL AĞI DEŞİFRE OLUYOR
Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı'nın X'de ki trol ağı deşifre olmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında incelemeye takılan Karpuz Danışmanlık Şirketinin sahibinin firari Emrah Bağdatlı olduğu, çok sayıda trol hesaba şirket üzerinden kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Şirketin kaynağının İBB Medya A.Ş. olduğu belirlenirken, firari Bağdatlı adına bazı trol hesapları yöneten kişinin Mahir Gün olduğu tespit edildi. Mahir Gün'ün Bağdatlı'nın şirketi Karpuz Danışmanlık şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Gün'ün daha önce Murat Ongun aracılığıyla İBB Dijital Medya ekibinde görev aldığı da belirtildi.

Firari Emrah Bağdatlı (Sosyal medya)Firari Emrah Bağdatlı (Sosyal medya)

HEM DEVLETİ HEM KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDILAR
Söz konusu Mahir Gün'ün direk yönettiği hesaplar arasında İBB resmi sayfasının yanı sıra yürütülen soruşturmayı hedef alan maskeli hesapları da kontrol ettiği ortaya çıktı.

HANGİ HESAP KİM YÖNETİYOR? TAKVİM.COM.TR AÇIKLIYOR
İsim isim trol ağı deşifre olurken Takvim.com.tr hesapları kimin yönettiğine ulaştı. Sadece soruşturmayı değil CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, hakaretler eden @ekremedit hesabını da Emrah Bağdatlı'nın talimatıyla Mahir Gün'ün yönettiği tespit edildi.

@ekremedit hesabının yanı sıra Mahir Gün'ün @askersuleyman_ , @sekulerespronzo, @istsefiri64, @mevzuekrem, @haberibbcomtr, @thealtiok, @halkbaskanlari, @edit_efendisi1 gibi hesapları kendisi ve yakın ailesine kullandırdığı belirlendi.

YASA DIŞI BAHİSÇİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR
Yasadışı bahis suçlamasıyla 2024 yılında tutuklanan Übeyit Bartin ile de Mahir Gün'ün ilişkisi ortaya çıktı. Sosyal medya trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediyelere çalıştığı tespit edilen Übeyit Bartin'a Mahir Gün aracılığıyla psikolojik harekât amaçlı paylaşımlar yaptırıldığı, karşılığında maddi destek sağlandığı bildirildi.

Zam Ajans isimli trol hesap üzerinden algı operasyonlarına da imza atan şebekenin ortağının da Alican Ayvataş olduğu kayıt altına alındı. Söz konusu hesapla birlikte hareket eden çok sayıda isim hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan ağ analizlerinin ardından, şebekenin birlikte hareket ettiği 100'lerce hesap ve hesap kullanıcıları tespit edildi.

Utku Doğruyol (Takvim.com.tr)Utku Doğruyol (Takvim.com.tr)

UTKU DOĞRUYOL DA VAR
CHP'nin maaşlı tetikçisi Mahir Gün'ün ayrıca @nedenkonusuldu, @WinnerLions, @karadayigenc, @aslantepehaber'in kullanıcısı olan Berkay Bostancı ve @halkinbelediye hesabının sahibi Efe Mehmet Er ile de bağlantısı çıktı. @ibbchpgrubu kullanıcısı Kazım Eren Sönmez ile Mehmet Andaç tarafından yönetildiği tespit edilen @anlikhabertakip, @kirmizihaberorg'undan Mahir Gün ile irtibatlı oldukları öğrenildi. Mahir Gün ile @gencligimizvarr isimli hesabın sahibi Mustafa Sezer Yerli ve @beehaber hesabının kullanıcısı Utku Doğruyol'un da trol ağında yer aldığı ortaya çıktı.

TROLLER İBB'DE İŞE ALINMIŞ
Yapılan çalışmalarda İBB iştiraklerinde çalışan çok sayıda ismin de trol ağında aktif görev aldığı tespit edildi. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.'nde çalışan Hasan Erkan Kabakcı, Erdinç Çolak, İSPARK A.Ş.'de görevli olan Şükrü Fındık, METRO A.Ş.'de çalışan Mesut Taşkın'ın aktif olarak İBB soruşturmasını hedef alan hesapların yöneticileri olduğu belirlendi.

