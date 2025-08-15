CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında

CHP'li İBB'ye yapılan son dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol'un da olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
SIRA SOSYAL MEDYA YAPILANMASINDA
Bu sabah gerçekleştirilen yeni dalga operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında CHP'li İBB'nin kaynaklarını sömüren çetenin sosyal medya yapılanmasının üyeleri de bulunuyor.
TERÖRİSTİN KUZENİ DE YAKALANDI
Buna göre, gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. CHP'nin kampanya yöneticiliğini de yapan Doğruyol'un Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu biliniyor.
İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer alırken, sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı da operasyonda gözaltına alındı.
İBB'NİN TROLL AĞI DEŞİFRE OLUYOR
Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı'nın X'de ki trol ağı deşifre olmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında incelemeye takılan Karpuz Danışmanlık Şirketinin sahibinin firari Emrah Bağdatlı olduğu, çok sayıda trol hesaba şirket üzerinden kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Şirketin kaynağının İBB Medya A.Ş. olduğu belirlenirken, firari Bağdatlı adına bazı trol hesapları yöneten kişinin Mahir Gün olduğu tespit edildi. Mahir Gün'ün Bağdatlı'nın şirketi Karpuz Danışmanlık şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Gün'ün daha önce Murat Ongun aracılığıyla İBB Dijital Medya ekibinde görev aldığı da belirtildi.