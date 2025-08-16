İsrail’e karşı acil durum bildirisi! Gazze Mahkemesi İstanbul’dan dünyaya seslenecek

İşgalci İsrail'in Gazze'yi tamemen işgal kararının ardından bölgede insani felaketin daha da derinleşeceğinden korkuluyor.
İsrail bombalarla 50 binden fazla Filistinliyi katlederken açlık sebebiyle ölenlerin sayısı ise 251'e çıktı.
Tamamen İşgal ve büyük çaplı saldırıda ise yaklaşık 1 milyon sivilin hayatı tehdit altında.
GAZZE MAHKEMESİ İSTANBUL'DAN DÜNYAYA HAYKIRACACAK
Bu kritik gelişmelerin gölgesinde, Gazze Mahkemesi 18 Ağustos'ta İstanbul'da acil durum bildirisi açıklayacak. Eski BM Filistin Raportörü ve Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk tarafından dünya kamuoyuna duyurulacak bildiride, uluslararası toplumun sessizliği kınanacak.
Bildiri kapsamında; BM Genel Kurulu yetkisiyle silahlı koruma gücü oluşturulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve sivillerin korunmasına yönelik acil adımların atılması talep edilecek.
Gazze Mahkemesi, tüm dünyaya "Gazze'deki sivilleri koruyun ve kalıcı barış için harekete geçin" çağrısında bulunacak.