Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Katillerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kan dondurdu
Ankara’da tüyler ürpertici bir olay meydana geldi. Ahmet Minguzzi cinayetine benzetilen olayda 22 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden caniler tarafından katledildi. Katillerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı içerikler kan dondururken o paylaşımlara bir yenisi eklendi. İşte Çakır’ın katilleri tarafından TikTok’ta yapılan paylaşım.
Olay Ankara Keçirören'de geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı.
AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİNE BENZETİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. Öte yandan dehşet cinayet Ahmet Minguzzi cinayetine benzetildi.
Olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O günde çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek 'Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı. Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar. Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" dedi.
BU KADARI PES DEDİRTTİ: KAFASINA SİLAH DAYAYIP PAYLAŞMIŞ!
Tutuklanan 3 kardeşin uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.Öte yandan Türkiye'nin ikinci Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti dediği cinayetle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Hakan Çakır'ı öldüren katilin TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği o fotoğraf ortaya çıktı.