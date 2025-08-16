PODCAST CANLI YAYIN

İnsanlık açlıktan ölüyor! İsrail ablukasındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

İşgalci srail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdi. Açlık senebiyle ölenlerin sayısının 251'e çıktığı bildirildi.

Filistin topraklarında soykırım politikası uygulayan İsrail abluka altına aldığı Gazze'de büyük bir felakete yol açıyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR!
İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de açlıkla mücadele eden 75 yaşındaki Ebu Seble, yürümekte zorluk çekiyor (Fotoğraf: AA)İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de açlıkla mücadele eden 75 yaşındaki Ebu Seble, yürümekte zorluk çekiyor (Fotoğraf: AA)

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 108'i çocuk, 251'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebek yaşam mücadelesi veriyor (Fotoğraf: AA)Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebek yaşam mücadelesi veriyor (Fotoğraf: AA)

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
Katil İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 16 yaşındaki beyin felçli çocuk Mahmud Suhail el-Dabbeh, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 16 yaşındaki beyin felçli çocuk Mahmud Suhail el-Dabbeh, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

