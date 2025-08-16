İnsanlık açlıktan ölüyor! İsrail ablukasındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

Filistin topraklarında soykırım politikası uygulayan İsrail abluka altına aldığı Gazze'de büyük bir felakete yol açıyor.
AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR!
İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.
Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 108'i çocuk, 251'e yükseldiğini kaydetti.
GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
Katil İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.