ALMANYA: PUTİN TRUMP'IN TEKLİFİNİ CİDDİYE ALMALI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede Rusya'nın, Ukrayna'daki düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu belirtti.



"TRUMP'I CİDDİYE ALMALI"

Merz, Trump ile Putin'in bugün ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Rusya'nın ateşkesi kabul etme ve düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu ifade eden Merz, "Putin'den, Trump'ın diyalog teklifini ciddiye almasını ve Alaska'daki toplantının ardından koşulsuz olarak Ukrayna ile müzakerelere başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Merz, Almanya'nın, müttefiklerinin yanında durarak Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarlarını koruyacak bir barış yolu ortaya koyduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılacağı bir zirve yapılması gerektiğine işaret eden Merz, burada ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

Merz, Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu belirterek, topraklarla ilgili meselenin ancak Ukrayna'nın rızasıyla karara bağlanabileceğini kaydetti. Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Merz, "Başkan Trump, şimdi barışa doğru önemli bir adım atabilir." ifadesini kullandı.