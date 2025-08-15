PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!

Türkiye dünyanın en güçlü deniz enerji filolarından birine sahip oluyor... Filoya katılacak iki sondaj gemisi enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir rol üstlenecek. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin yanına eklenen yeni teknolojik devler, Türkiye'yi dünyada 4. sıraya taşıyacak. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan bu stratejik hamleler, Türkiye'yi enerji oyununun küresel aktörlerinden biri haline getirecek. İşte Türkiye'nin enerjideki yükselişinin yeni sembolleri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!

Türkiye enerjide bağımsızlık hedefine sağlam adımlarlar ilerliyor.

Türkiye halihazırda 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer doğal gaz üretim platformuyla denizlerde yürüttüğü faaliyetlerini filoya ekleyeceği 2 gemiyle daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

2 GEMİ NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK
Enerji filosuna katılacak 2 gemi için geri sayım başladı. İletişim Başkanlığı "Türkiye'nin enerji kahramanları" başlığıyla yayınladığı infografide gemilerden birinin Ocak ayında diperinin ise Şubat'ta göreve hazır olacağı bildirildi.

İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk, 42 metre genişliğe sahip gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pistine ve 200 personel için yaşam alanına sahip gemilerin 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

İletişim Başkanlığındna yapılan sosyal medya paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı. Böylece Türkiye, 2 sismik araştırma gemisi ve 6 sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi." denildi.

FİLODAKİ GEMİLERİMİZ
Yeni sondaj gemilerinin filoya katılmasıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa, MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ve ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin yer aldığı enerji filosundaki gemi sayısı 9'a yükseliyor.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ
Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa ile 2012'de yerli envanter oluşturulmaya başlandı.

Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen Barbaros Hayreddin Paşa, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

MTA Oruç Reis'in inşasına ise 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlandı. İleri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan gemi, 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan gemiyle, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi, kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde icra edilebiliyor.

MTA Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracıyla 1500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

Boyu 87, genişliği 23 metre olan gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

Türk mühendisler tarafından inşa edilen MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, geçen yıl Somali'de başladığı ilk kıtalararası görevini haziranda tamamladı. Somali açık denizinde 3 boyutlu sismik veri toplayan geminin, ağustos ayı itibarıyla yeni görevi için hazır olması öngörülüyor.

Türkiye enerji filosunu yeni gemilerle güçlendiriyor (AA)Türkiye enerji filosunu yeni gemilerle güçlendiriyor (AA)

SONDAJ GEMİLERİ ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞI ATEŞLEDİ
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.

Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.

Fatih, 20 Temmuz 2020'de Zonguldak açıklarında Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500-4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.

Fatih Sondaj Gemisi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Fatih sondaj gemisi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Geminin, 229 metre uzunluk, 36 metre genişlik ve 51 bin 283 groston ağırlıkla 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunuyor.

İki kulesinin toplam yük kaldırma kapasitesi 1750 ton olan Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor.

Fatih ile Karadeniz'de yapılan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, aynı zamanda 2020'de denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti.

Yavuz sondaj gemisi 2011'de yapımının tamamlanmasının ardından Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, TPAO tarafından 2018'de satın alınarak envantere katıldı.

Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip gemi, deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre yükseklikte sondaj kulesine sahip. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor. Yavuz gemisi çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

Kanuni sondaj gemisi, ilk görevi için 5 Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi.

ABDÜLHAMİD HAN
Abdülhamid Han sondaj gemisi ise 2022'de Türkiye'nin filosuna katılan dördüncü gemi oldu.

Abdulhamid Han Sondaj Gemisi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Abdulhamid Han Sondaj Gemisi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

TPAO tarafından Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde bulunuyor. Geminin kule yüksekliği ise 104 metre.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "en güçlüsü" olarak görev yapıyor.

Gemi, Yörükler-1 Kuyusu'na sondaj için gönderilmiş ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirmişti.

OSMAN GAZİ YÜZER ÜRETİM PLATFORMU
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, geçen yıl yenileme faaliyetlerinin ardından bu yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na ulaştı.

2026'nın ortasında görevine başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

BERAT ALBAYRAK İMZASI
Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık adımlarının başlangıcı, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik hamlelere dayanıyor.

Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" ülkenin enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu kapsamda Türkiye, yerli ve milli kaynaklara dayalı bir enerji politikası izlemeye başladı. En dikkat çeken adımlardan biri ise denizlerdeki enerji aramalarına hız kazandıran sondaj gemilerinin envantere dahil edilmesi oldu.

2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Albayrak döneminde başlatılan bu yeni vizyon, sadece gaz keşifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sularda petrol arama kabiliyetini geliştirmesinin de önünü açtı. Böylece, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik sessiz ancak kararlı bir dönüşüm süreci başlamış oldu.

BU HAMLE BATI'YI RAHATSIZ ETTİ
Yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak 24 Temmuz'da Sabah Yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayii, Karadeniz'de doğalgaz ve Gabar'da petrol sondajları gibi yerli ve milli hamlelerinin Batı'yı rahatsız ettiğini vurguladı.

Sadık Albayrak enerji gemilerini işaret ederek, "Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken, petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi" diyerek bağımsızlaşma yolundaki mücadeleyi de ortaya koydu.

Sadık Albayraktan yerli ve milli enerji vurgusu: Batı rahatsız oluyor! Berat Albayrak petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildiSadık Albayraktan yerli ve milli enerji vurgusu: Batı rahatsız oluyor! Berat Albayrak petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi

Mavi Vatanda Türk imzası! Enerji filosuna 2 yeni gemi! Bakan Bayraktar: Dünyanın ilk 4 filosundan biriyizMavi Vatanda Türk imzası! Enerji filosuna 2 yeni gemi! Bakan Bayraktar: Dünyanın ilk 4 filosundan biriyiz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Takas İstanbul
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Türk Telekom
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Putin'den açıklama
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 2 ilde orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!