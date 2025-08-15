Kadraj Galeri Kadraj İkon Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!

82 yaşındaki usta oyuncu, yarım asrı devirdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Altuğ'un 54 yıllık eşi Süt Kardeşler'in yıldızı çıktı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan eşi...

Giriş Tarihi: 15.08.2025 08:59
Türk sinemasının sevilen oyuncularından Şevket Altuğ, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanan Şekerpare filmiyle gündeme geldi. Filmde canlandırdığı Hurşit karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, yıllar boyunca unutulmaz yapımlarda rol aldı.

Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı, Perihan Abla ve Süper Baba gibi kült filmler ve dizilerdeki performansıyla izleyicilerin sevgisini kazanan usta oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.

82 yaşındaki Şevket Altuğ'un, tam 54 yıldır evli olduğu eşinin kim olduğu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Altuğ'un yarım asrı devirdiği eşi Süt Kardeşler'in yıldızı çıktı.

Öte yandan Şevket Altuğ'un geçen haftalarda eşi ile yaptığı nostaljik paylaşım da beğeni yağmuruna tutuldu. Yeşilçam aşıklarının gençlik yıllarına ait karesini görenler "Gerçek aşk" yorumlarında bulundu.

İşte Yeşilçam'ın usta ismi Şevket Altuğ başta olmak üzere ünlülerin aşkları...