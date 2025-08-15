Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şevket Altuğ, Hurşit karakterini canlandırdığı Şekerpare filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı, Perihan Abla, Süper Baba gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 82 yaşındaki usta oyuncu, yarım asrı devirdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Altuğ'un 54 yıllık eşi Süt Kardeşler'in yıldızı çıktı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan eşi...