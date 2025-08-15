Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de soykırımına karşı uluslararası kamuoyunu bir kez daha harekete geçmeye çağırdı.
El Cezire için bir makale kaleme alan Başkan Erdoğan, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok. Uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın Katar merkezli El Cezire için kaleme aldığı makale:
Gazze Şeridi'nde yaşanan insani trajedi, yalnızca dar bir toprak parçasıyla sınırlı bir çatışma olarak algılanmamalı; aksine, her geçen gün insanlığın ortak vicdanını yaralayan, derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir. İsrail'in aylarca süren bombardımanları kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hale getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve ibadethaneler enkaza döndü; gıda, su, sağlık hizmeti ve elektrik gibi temel hizmetler çöktü. Açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi, Gazze'yi tam bir insani çöküşe doğru sürüklüyor. Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61.000'den fazla Filistinli, İsrail saldırılarında öldürüldü. Bu tablo yalnızca savaşın değil, aynı zamanda sistematik bir imha politikasının da çarpıcı bir kanıtıdır.
Böylesine vahim bir tablo karşısında, dünyanın sessizliği veya zayıf tepkileri, acıyı derinleştirmekten ve zulmün devam etmesinin önünü açmaktan başka bir işe yaramıyor. Batı'nın diğer krizlerde harekete geçmek için acele ederken Gazze'ye karşı ikircikli bir yaklaşım benimsemesi, ilke ve kurallara dayandığı iddia edilen uluslararası düzenin güvenilirliğini zedeliyor. Ukrayna krizine gösterilen hızlı ve kapsamlı hassasiyetin Gazze'deki vahşet karşısında da gösterilmiş olması, bugün karşı karşıya olduğumuz manzaranın bambaşka olacağı bir gerçektir. İsrail'in en ufak bir yaptırıma maruz kalmadan hareket edebilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının aşınmasını hızlandırmıştır. Gazze'deki kriz, uluslararası toplumun en temel insani değerleri savunmaya istekli ve muktedir olup olmadığının bir turnusol kağıdı olarak karşımızda durmaktadır.
Türkiye, Gazze'deki vahşeti ve giderek kötüleşen insani felaketi sona erdirmek için başından beri kararlı, tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilemiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada aktif bir şekilde çalışmakta ve tüm engellere rağmen, bölgedeki kardeş ülkelerin desteğiyle bölgeye gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırılmaktadır. Yaralı Gazzeliler tahliye edilmekte ve Türkiye'de tedavi edilmektedir. Bu yardım çalışmaları, acil ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, Gazze halkının yalnız olmadığını da dünyaya duyurmaktadır. Diplomatik alanda, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde ateşkes çağrılarımız devam etmekte ve Filistinli gruplar arasında arabuluculuk çalışmalarımız sürmektedir.
25 Haziran'da Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde, kırılgan ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok" uyarısında bulundum. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan saldırılarını ve toplu cezalandırma politikasını açıkça soykırım olarak tanımladım. İnsani yardım erişimi, ateşkes müzakereleri ve yeniden yapılanma konularında özellikle Katar ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Katar'ın insani yardımları kolaylaştırma ve katliamı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri ilerletmedeki öncü rolüne değer veriyoruz.