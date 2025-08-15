Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. (AA)

Gazze'deki şiddet yalnızca Filistin halkını değil, tüm bölgenin istikrarını da tehdit ediyor. İsrail ve İran arasındaki gerilimler, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan güvenlik dengesini bozma potansiyeline sahip daha geniş kapsamlı bir çatışma riskini artırıyor. Krizin derinleşmesi, yeni yerinden edilme dalgaları, artan radikalleşme ve enerji güvenliği riskleri gibi ciddi tehditler doğuruyor. Dolayısıyla Gazze sorunu yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve barış için stratejik öneme sahip bir meseledir.

Çözüme giden yol özünde açıktır. Derhal ateşkes ilan edilmeli ve tüm saldırılar koşulsuz olarak durdurulmalıdır. Gıda, su ve tıbbi yardımın kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için insani yardım koridorları açılmalı ve sivilleri korumak için uluslararası mekanizmalar kurulmalıdır. Türkiye, bu süreci şekillendirmede bir aktör olarak görev yapmaya hazırdır. Savaş suçları ve insan hakları ihlalleri Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı nezdinde soruşturulmalı; failler hukuk önünde hesap vermelidir. İsrail baskısıyla boğuşan yardım kuruluşları, özellikle de Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) için sürdürülebilir kaynaklar güvence altına alınmalıdır.

Gazze'nin yeniden inşası, yalnızca yıkılmış yapıların yeniden inşasıyla sınırlı kalmamalı; eğitim, sağlık, altyapı, ekonomik kalkınma ve siyasi temsil haklarını güvence altına alan kapsamlı bir sürece dönüşmelidir. Bu süreç, yerel halkın doğrudan katılımıyla ve Birleşmiş Milletler ve bölgesel örgütlerin gözetiminde yürütülmelidir. Kalıcı barışın temeli, toprak bütünlüğü korunarak bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasında yatmaktadır. İki devletli çözüm, bölgede barış ve istikrarın yegâne anahtarıdır.

Gazze'deki olaylar, savaşın gerçeğin peşinde koşanları da hedef aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Son aylarda, çatışma bölgelerinin gerçeklerini dünyaya duyurma görevini yerine getiren çok sayıda gazeteci öldürüldü. Özellikle El Cezire'nin uğradığı kayıplar, basın özgürlüğüne ve bilgi edinme hakkına yönelik en acımasız saldırılar arasında yer alıyor. Gerçeği dünyaya duyurmak ve savaşın üzerindeki yalan ve propaganda perdesini aralamak için çabalayan cesur insanların ölümü hepimiz için derin bir kayıptır. Anıları, adalet arayışının bir sembolü olarak kalacaktır. Merhumların ailelerine, meslektaşlarına ve tüm medya camiasına başsağlığı diliyorum.