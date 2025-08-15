PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de soykırımına karşı uluslararası kamuoyunu bir kez daha harekete geçmeye çağırdı. El Cezire için bir makale kaleme alan Başkan Erdoğan, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok. Uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de soykırımına karşı uluslararası kamuoyunu bir kez daha harekete geçmeye çağırdı.

El Cezire için bir makale kaleme alan Başkan Erdoğan, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok. Uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın Katar merkezli El Cezire için kaleme aldığı makale:

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani trajedi, yalnızca dar bir toprak parçasıyla sınırlı bir çatışma olarak algılanmamalı; aksine, her geçen gün insanlığın ortak vicdanını yaralayan, derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir. İsrail'in aylarca süren bombardımanları kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hale getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve ibadethaneler enkaza döndü; gıda, su, sağlık hizmeti ve elektrik gibi temel hizmetler çöktü. Açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi, Gazze'yi tam bir insani çöküşe doğru sürüklüyor. Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61.000'den fazla Filistinli, İsrail saldırılarında öldürüldü. Bu tablo yalnızca savaşın değil, aynı zamanda sistematik bir imha politikasının da çarpıcı bir kanıtıdır.

Böylesine vahim bir tablo karşısında, dünyanın sessizliği veya zayıf tepkileri, acıyı derinleştirmekten ve zulmün devam etmesinin önünü açmaktan başka bir işe yaramıyor. Batı'nın diğer krizlerde harekete geçmek için acele ederken Gazze'ye karşı ikircikli bir yaklaşım benimsemesi, ilke ve kurallara dayandığı iddia edilen uluslararası düzenin güvenilirliğini zedeliyor. Ukrayna krizine gösterilen hızlı ve kapsamlı hassasiyetin Gazze'deki vahşet karşısında da gösterilmiş olması, bugün karşı karşıya olduğumuz manzaranın bambaşka olacağı bir gerçektir. İsrail'in en ufak bir yaptırıma maruz kalmadan hareket edebilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının aşınmasını hızlandırmıştır. Gazze'deki kriz, uluslararası toplumun en temel insani değerleri savunmaya istekli ve muktedir olup olmadığının bir turnusol kağıdı olarak karşımızda durmaktadır.

Türkiye, Gazze'deki vahşeti ve giderek kötüleşen insani felaketi sona erdirmek için başından beri kararlı, tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilemiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada aktif bir şekilde çalışmakta ve tüm engellere rağmen, bölgedeki kardeş ülkelerin desteğiyle bölgeye gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırılmaktadır. Yaralı Gazzeliler tahliye edilmekte ve Türkiye'de tedavi edilmektedir. Bu yardım çalışmaları, acil ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, Gazze halkının yalnız olmadığını da dünyaya duyurmaktadır. Diplomatik alanda, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde ateşkes çağrılarımız devam etmekte ve Filistinli gruplar arasında arabuluculuk çalışmalarımız sürmektedir.

25 Haziran'da Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde, kırılgan ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok" uyarısında bulundum. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan saldırılarını ve toplu cezalandırma politikasını açıkça soykırım olarak tanımladım. İnsani yardım erişimi, ateşkes müzakereleri ve yeniden yapılanma konularında özellikle Katar ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Katar'ın insani yardımları kolaylaştırma ve katliamı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri ilerletmedeki öncü rolüne değer veriyoruz.

Gazze'deki şiddet yalnızca Filistin halkını değil, tüm bölgenin istikrarını da tehdit ediyor. İsrail ve İran arasındaki gerilimler, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan güvenlik dengesini bozma potansiyeline sahip daha geniş kapsamlı bir çatışma riskini artırıyor. Krizin derinleşmesi, yeni yerinden edilme dalgaları, artan radikalleşme ve enerji güvenliği riskleri gibi ciddi tehditler doğuruyor. Dolayısıyla Gazze sorunu yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve barış için stratejik öneme sahip bir meseledir.

Çözüme giden yol özünde açıktır. Derhal ateşkes ilan edilmeli ve tüm saldırılar koşulsuz olarak durdurulmalıdır. Gıda, su ve tıbbi yardımın kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için insani yardım koridorları açılmalı ve sivilleri korumak için uluslararası mekanizmalar kurulmalıdır. Türkiye, bu süreci şekillendirmede bir aktör olarak görev yapmaya hazırdır. Savaş suçları ve insan hakları ihlalleri Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı nezdinde soruşturulmalı; failler hukuk önünde hesap vermelidir. İsrail baskısıyla boğuşan yardım kuruluşları, özellikle de Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) için sürdürülebilir kaynaklar güvence altına alınmalıdır.

Gazze'nin yeniden inşası, yalnızca yıkılmış yapıların yeniden inşasıyla sınırlı kalmamalı; eğitim, sağlık, altyapı, ekonomik kalkınma ve siyasi temsil haklarını güvence altına alan kapsamlı bir sürece dönüşmelidir. Bu süreç, yerel halkın doğrudan katılımıyla ve Birleşmiş Milletler ve bölgesel örgütlerin gözetiminde yürütülmelidir. Kalıcı barışın temeli, toprak bütünlüğü korunarak bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasında yatmaktadır. İki devletli çözüm, bölgede barış ve istikrarın yegâne anahtarıdır.

Gazze'deki olaylar, savaşın gerçeğin peşinde koşanları da hedef aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Son aylarda, çatışma bölgelerinin gerçeklerini dünyaya duyurma görevini yerine getiren çok sayıda gazeteci öldürüldü. Özellikle El Cezire'nin uğradığı kayıplar, basın özgürlüğüne ve bilgi edinme hakkına yönelik en acımasız saldırılar arasında yer alıyor. Gerçeği dünyaya duyurmak ve savaşın üzerindeki yalan ve propaganda perdesini aralamak için çabalayan cesur insanların ölümü hepimiz için derin bir kayıptır. Anıları, adalet arayışının bir sembolü olarak kalacaktır. Merhumların ailelerine, meslektaşlarına ve tüm medya camiasına başsağlığı diliyorum.

Filistin ve Gazze davası sınırları aşan, insanlığın ortak bir sınavıdır. Bosna ve Ruanda trajedilerine dünyanın göz yummasının insan onurunun ödediği ağır bedeli asla unutmamalıyız. Bu nedenle, Türkiye'nin Gazze konusundaki kararlı duruşu hem ahlaki bir yükümlülük hem de stratejik bir zorunluluktur. Başta Katar olmak üzere insani diplomasiye inanan tüm aktörlerle birlikte, kalıcı, adil ve onurlu bir barış için çabalarımızı sürdüreceğiz. Barışın ulaşılmaz bir hedef değil, uzun zamandır beklenen temel bir hedef olduğuna inanıyoruz. Barışı sağlamak için her türlü çabayı göstermeye kararlıyız ve çabalarımızı sürdüreceğiz.

Tarih, harekete geçenlere ve Gazze'deki zulme sırt çevirenlere tanıklık ediyor. Gazze'nin kaybedecek vakti yok; uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir. İnsanlığın geleceği, bugün attığımız adımların cesaretiyle şekillenecektir.

