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İstanbul'da 'sarı' uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti'den açıklama

İstanbul'daki taksi sorununu çözecek önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'uygun' görüş vereceklerini belirterek "Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, Bakanlık ve İBB'nin taksi sorununa ilişkin 'sarı uzlaşı'ya vardığı teklifin detayları neler?

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:28 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:12
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki taksi sorununu çözecek bir adım attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şikayetlere konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı

'SARI' UZLAŞI... "UYGUN GÖRÜŞ VERECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, İBB'nin teklifine Bakanlık olarak 'uygun' görüş vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımıAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımı


AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ATILACAK HER ADIMIN YANINDAYIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve taksi sorunlarının çözümü adına atılan her adımın yanındayız. Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair verilen onay ve UKOME Toplantısı'nda 2500 araçla başlatılacak yeni sistemle ilgili alınacak kararları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

AK Parti İstanbul olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve taksi sorunlarının çözümü adına atılan her adımın yanındayız.

Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair verilen onay ve UKOME Toplantısı'nda 2500 araçla başlatılacak yeni sistemle ilgili alınacak kararları memnuniyetle karşılıyoruz.

AK Parti olarak, İstanbul'un ulaşım ve taksi sorununu çözmek adına atılacak her türlü adımda İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul için, İstanbulluların refahı ve konforu için var gücümüzle çalışacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurduUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurdu


Peki, Bakanlık ve İBB'nin taksi sorununa ilişkin 'sarı uzlaşı'ya vardığı teklifin detayları neler?

İŞTE UZLAŞIYA VARILAN TEKLİFİN TÜM DETAYLARI

Söz konusu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurduUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurdu

Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak.

Ayırt edici tasarıma sahip damalı T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurduUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurdu

Sayılarının ise 2 bin 500 civarında olabileceği belirtiliyor.

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