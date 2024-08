İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımı





AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ATILACAK HER ADIMIN YANINDAYIZ



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve taksi sorunlarının çözümü adına atılan her adımın yanındayız. Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair verilen onay ve UKOME Toplantısı'nda 2500 araçla başlatılacak yeni sistemle ilgili alınacak kararları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.



Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:



AK Parti İstanbul olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve taksi sorunlarının çözümü adına atılan her adımın yanındayız.



Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair verilen onay ve UKOME Toplantısı'nda 2500 araçla başlatılacak yeni sistemle ilgili alınacak kararları memnuniyetle karşılıyoruz.



AK Parti olarak, İstanbul'un ulaşım ve taksi sorununu çözmek adına atılacak her türlü adımda İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul için, İstanbulluların refahı ve konforu için var gücümüzle çalışacağız.