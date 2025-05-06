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Almanya'da seçim krizi! Fredrich Merz oy çoğunluğunu sağlayamadı

Alman muhafazakar lider Friedrich Merz'in Almanya'nın 10. şansölyesi olma yarışı, parlamentodaki ilk tur oylamada 6 oyla reddedildi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:14
Almanya’da seçim krizi! Fredrich Merz oy çoğunluğunu sağlayamadı

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Alman muhafazakar lider Friedrich Merz'in Almanya'nın 10. şansölyesi olma yarışı, parlamentodaki ilk tur oylamada 6 oyla reddedildi. 316 "evet" oyu alması gereken Merz 310 "evet" ve 307 "hayır" ve 3 "çekimser" oyla yarışı kaybetti.

Almanya hükümeti, EPAAlmanya hükümeti, EPA

MERZ'İN TARİHİ YENİLGİSİ

Merz'in salı günü oylamayı kazanması bekleniyordu. Gizli oylamada 630 oydan 316'sının çoğunluğa ihtiyacı vardı. Sadece 310 oy aldı. Taraflar bir sonraki adımı görüşmek üzere yeniden bir araya gelecek.

Almanya'da seçim, Merz oy kullanıyor, EPAAlmanya'da seçim, Merz oy kullanıyor, EPA

YURT DIŞI GEZİLERİNİ BİLE PLANLAMIŞTI

Alman Bild, seçim sonucunu Merz için "tarihi bir yenilgi" olarak nitelendirdi.

Merz'in Şansölye olarak göreve başladığı ilk günlerde planladığı tüm yurt dışı seyahatleri tehlike altında. Merz, çarşamba günü önce Paris'e, ardından Varşova'ya uçmak istiyordu.

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Almanya’da seçim krizi! Fredrich Merz oy çoğunluğunu sağlayamadı
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