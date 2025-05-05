Derya Yannier’den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Marko Guduric'in geleceğiyle ilgili konuşan Yannier, "Marko Guduric bayrak oyuncularımızdan biri. Şu anda opsiyonlu bir kontratı var. Onunla sözleşme uzatmaya yönelik adımlar attık, süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"NBA'DEN ÇOK CİDDİ İLGİLİ VAR"



Yannier, iki Fenerbahçeli oyuncuya NBA takımlarından ciddi ilgi olduğunu belirtti ve "Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'e NBA'den çok ciddi ilgi var. Umarım bizimle devam ederler ama 'NBA'de şansımı denemek istiyorum' derlerse onların önüne engel koymayız." dedi.



NBA VE EUROLEAGUE İŞBİRLİĞİ



EuroLeague ile NBA arasında gündeme gelen iş birliği projelerine değinen Yannier, Fenerbahçe'nin bu süreçteki konumuna dikkat çekti. Yannier, konuyla ilgili "NBA, EuroLeague ile bir proje yapmaya da açık. Fenerbahçe olarak biz bu konuların sürekli ortasında kalıyoruz. Bu da kulübün marka değerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Kulübün EuroLeague'deki hissedar konumuna vurgu yapan Yannier, "Bizim şu anda net bir duruşumuz yok, biz EuroLeague'in ortaklarından bir tanesiyiz, 13 hissedar kulüpten birisiyiz. Bunun da bir değeri var. Dolayısıyla EuroLeague'in devamlılığı için elimizden geleni yapmakla mükellefiz" dedi.