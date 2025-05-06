Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor! 40 maddelik yargı paketi masada: Cezasızlık algısı sona erecek

Cezaevi (AA)
DENETİMLİ SERBETLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 6 BİN PERSONEL 448 BİN HÜKÜMLÜYÜ TAKİP EDİYOR
Bu rakamın aşağı çekilmesi için infaz rejiminin tüm sistemlerinin ele alınması gerekiyor. Bunun da sadece Adalet Bakanlığı değil, devletin tüm kurumları ve toplumla birlikte yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personel 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştiriyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. (AA)
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre son 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirildi. 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilirken bunların 1 milyon 450 bini bağımlılara yönelik oldu. 1 milyon 424 bin hükümlüye kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)
CEZASIZLIK ALGISINA SON
Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adaletiyle ilgili çalışmaları devam eden 40 maddelik bir yargı paketi olduğunu bildirmişti. Tunç, yaptığı açıklamada, "İnfaz kanunuyla ilgili olarak bizim ceza adaletiyle ilgili daha geniş çerçevede bir hazırlığımız var. Ceza adaletiyle ilgili 40 maddelik bir yargı paketimiz var. Bu, Yargı Reformu Strateji Belgemizin ilk paketi olacak. Özellikle cezasızlık algısı dediğimiz hususları sona erdirecek düzenlemeler, denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırabilecek düzenlemeler var." ifadelerini kullanmıştı.