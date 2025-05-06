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Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor! 40 maddelik yargı paketi masada: Cezasızlık algısı sona erecek

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldüren bir katil olması ceza infaz sistemine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Cezaevinden çıkanların yüzde 45'nin tekrar suç işlemesi rehabilitasyonda yeni bir anlayışın ortaya konulması gerektiğini ortaya koydu. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adaletiyle ilgili çalışmaları devam eden 40 maddelik bir yargı paketi olduğunu bildirmişti. Tunç, özellikle cezasızlık algısını sona erdirecek düzenlemelerin pakette olduğunu ifade etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:44 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:44
Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor! 40 maddelik yargı paketi masada: Cezasızlık algısı sona erecek

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Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde, ömrünün son demlerini barışa adayan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde zamanlaması manidar çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör AKM'de Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu.

CHP'li Özel'e yumruklu saldırı (Takvim.com.tr)CHP'li Özel'e yumruklu saldırı (Takvim.com.tr)



İki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu'nun yanı sıra infial yaratan birçok suçun cezaevinden çıkanlar tarafından işlenmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokatlı saldırı!



SUÇ İŞLEYİP CEZAEVİNE GİRENLERİN YÜZDE 45'E YAKINI TEKRAR SUÇ İŞLİYOR
Adalet Bakanlığı verileri bir kez suç işleyenlerin önemli bölümünü tekrar suç işlediğini ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre suç işleyip cezaevine girenlerin yüzde 45'e yakın bölümü çıkınca tekrar suç işliyor. Bu oran dünyada ise yüzde 40'lar civarında. Bu oranın aşağı indirilmesi için suçluların rehabilitasyonu konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor.

Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)

İNFAZ SİSTEMİNDE 1 MİLYON VAR
Halen cezaevlerinde 410 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Denetimli serbestlik kapsamında olan kişi sayısı 600 bin. Bu da 1 milyona yakın kişinin infaz sistemi içinde olduğu anlamına geliyor.

Cezaevi (AA)Cezaevi (AA)

DENETİMLİ SERBETLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 6 BİN PERSONEL 448 BİN HÜKÜMLÜYÜ TAKİP EDİYOR
Bu rakamın aşağı çekilmesi için infaz rejiminin tüm sistemlerinin ele alınması gerekiyor. Bunun da sadece Adalet Bakanlığı değil, devletin tüm kurumları ve toplumla birlikte yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personel 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. (AA)

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre son 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirildi. 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilirken bunların 1 milyon 450 bini bağımlılara yönelik oldu. 1 milyon 424 bin hükümlüye kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)

CEZASIZLIK ALGISINA SON
Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adaletiyle ilgili çalışmaları devam eden 40 maddelik bir yargı paketi olduğunu bildirmişti. Tunç, yaptığı açıklamada, "İnfaz kanunuyla ilgili olarak bizim ceza adaletiyle ilgili daha geniş çerçevede bir hazırlığımız var. Ceza adaletiyle ilgili 40 maddelik bir yargı paketimiz var. Bu, Yargı Reformu Strateji Belgemizin ilk paketi olacak. Özellikle cezasızlık algısı dediğimiz hususları sona erdirecek düzenlemeler, denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırabilecek düzenlemeler var." ifadelerini kullanmıştı.

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