ABD’den Google tekeline karşı bir hamle daha! Alphabeth’e satış emri

ABD'de Google tekeline karşı yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı, Alphabet'in (GOOGL.O) Google'ının, pazartesi günü mahkemeye sunduğu bir dosyada, şirketin iki çevrimiçi reklam teknolojisi pazarında yasa dışı bir şekilde hakimiyet kurduğunu belirten federal bir yargıcın ardından AdX reklam pazar yeri ve reklam sunucusu DFP'yi satışa çıkaracağını duyurdu.

Google, Takvim Fotoğraf Arşivi

GOOGLE AdX SATIŞA ÇIKIYOR

Hakim, Google ve Adalet Bakanlığı'nın şirketin çevrimiçi yayıncılar tarafından kullanılan reklam araçlarındaki hakimiyetine yönelik olası çözüm önerilerini dinledikten sonra cuma günü Eylül ayında bir duruşma yapılmasına karar verdi.

TEKELE KARŞI BİR HAMLE DAHA

Adalet Bakanlığı, elden çıkarmalar da dahil olmak üzere önerilen çözümlerin, Google'ın tekelini sona erdirmek ve reklam borsası ile yayıncı reklam sunucusu pazarlarında rekabeti yeniden sağlamak için gerekli olduğunu söyledi.

Google, şirketin rakiplere gerçek zamanlı teklifler sunmak gibi davranışsal çözümleri desteklediğini ancak savcıların şirketin işinin bir kısmını satmaya zorlamak için yasal olarak bir teklifte bulunamayacağını söyledi.

Google, Takvim Fotoğraf Arşivi

GOOGLE'DAN TEPKİ GELDİ

Google'ın Düzenleme İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı'nın reklam teknolojisi araçlarımızın elden çıkarılmasını zorlamaya yönelik ek önerileri, Mahkeme'nin bulgularının çok ötesine geçiyor, hukuki bir temeli yok ve yayıncılara ve reklamverenlere zarar verecektir." dedi.

AdX veya Ad Exchange, yayıncıların satılmayan reklam alanlarını reklamverenlerin gerçek zamanlı olarak satın almasına olanak sağlayabilecekleri bir pazar yeri olarak öne çıkıyor. AdX veya Ad Exchange yayıncı reklam sunucuları, web sitelerinin dijital reklam envanterlerini depolamak ve yönetmek için kullandıkları platformlar.

Teknoloji, reklam borsalarının yanı sıra haber yayıncılarının ve diğer çevrimiçi içerik sağlayıcılarının reklam satarak para kazanmalarına olanak sağlıyor.

GOOGLE'DAN "SATALIM" TEKLİFİ

Google geçen yıl AdX'i satma teklifiyle AB'deki antitröst soruşturmasını sonlandırmak için önemli bir adım atmıştı ancak Avrupalı yayıncılar bu teklifi yetersiz bularak reddetmişti.