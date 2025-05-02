Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti

Temsilcimizin seriyi 2-2'ye getirdiği maçta Anadolu Efes taraftarları Panathinaikos'un başında bulunan eski koçları Ergin Ataman'a yönelik sert tezahüratlar yaptı. Taraftarlar hep bir ağızdan "Ergin Ataman, mola alsana!" diye tempo tuttu.

Bu tezahüratlar sonrası Ergin Ataman, bench arkasındaki Anadolu Efes taraftarlarıyla sözlü diyaloğa girdi. Kısa sürede tansiyon yükselirken, saha içi görevlileri ve EuroLeague temsilcilerinin müdahalesiyle ortam yatıştırılmaya çalışıldı. Yaşanan gerilim üzerine salonda resmi anons yapıldı ve taraftarlar uyarıldı.

Karşılaşmanın bitimine dakikalar kala Ergin Ataman, saha kenarındaki görevine devam etmeyerek doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Giderken tepkilerini sürdüren Ataman'ın oldukça sinirli olduğu görüldü.

Tribünlere sinirlenen Ergin Ataman'ın soyuna odasına giderken, "Benim sayemde Eurolegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.

Gelişmelerin ardından gözler maç sonrası yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. EuroLeague yönetiminin olaylarla ilgili rapor hazırlaması ve disiplin değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı Anadolu Efes taraftarları Ataman'a gösterilen tepkinin aşırı olduğunu savunurken, bazıları ise rakip takımın başında olmasına rağmen eski koça saygısızlık yapılmaması gerektiğini ifade etti.