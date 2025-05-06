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EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı dört aylık enflasyona göre 13.36 çıktı. Geriye iki veri kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonu kesin oranı gösterecek. Bunun için de tahminler var. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahmin yeni hesaplama...

Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:52
EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 15.45 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını gösterecek altı aylık enflasyon verisinden dördü belli oldu.

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 13.36 artış oluştu. Emeklilerin zam oranının ortaya çıkması için geriye sadece iki veri kaldı. 3 Haziran'da Mayıs, 3 Temmuz'da da Haziran enflasyonu açıklanacak, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı belli olacak.

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

İPUCU ANKETTEN GELDİ
Zam oranı merakla beklenirken ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.2, Haziran enflasyonu da yüzde 1.7 olarak tahmin edildi. Ekonomistlerle yapılan Nisan ayı anketindeki bu tahminler gerçekleşirse ilk altı aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek.

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

EK ARTIŞ OLUR MU?
İlk altı aylık enflasyona göre belirlenecek zam oranı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Eğer geçtiğimiz yıllardaki gibi refah payı uygulanmasına karar verilirse zam oranı daha da yükselecek. Emeklilerin kök aylıkları zam oranına göre yeniden hesaplanacak.

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Her ay verilen kök aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için yükselecek. Yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın üzerinde olanlar hesaplanan tutarı, altında kalanlar ise taban aylığı hesabında görecek.
Temmuz ayında taban aylıkta da bir artış yapılması söz konusu olabilecek.

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Taban aylık, Ocak ayında, bir önceki 6 aylık enflasyon oranında, yani emekli maaş zammı kadar artırılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçen para aynı oranda yükselmişti. Benzer bir uygulamanın Temmuz ayında da hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu uygulama yapılır ve artış yüzde 17.82 olursa emeklilere en düşük ödeme 14 bin 469 liradan 17 bin 47 liraya çıkacak.

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 14.500
% 17.82 ZAMLI: 17.084

MEVCUT: 14.600
% 17.82 ZAMLI: 17.202

MEVCUT: 14.700
% 17.82 ZAMLI: 17.320

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 14.800
% 17.82 ZAMLI: 17.437

MEVCUT: 14.900
% 17.82 ZAMLI: 17.555

MEVCUT: 15.000
% 17.82 ZAMLI: 17.673

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 15.500
% 17.82 ZAMLI: 18.262

MEVCUT: 16.000
% 17.82 ZAMLI: 18.851

MEVCUT: 16.500
% 17.82 ZAMLI: 19.440

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 17.000
% 17.82 ZAMLI: 20.029

MEVCUT: 17.500
% 17.82 ZAMLI: 20.619

MEVCUT: 18.000
% 17.82 ZAMLI: 21.208

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 19.000
% 17.82 ZAMLI: 22.386

MEVCUT: 20.000
% 17.82 ZAMLI: 23.564

MEVCUT: 21.000
% 17.82 ZAMLI: 24.742

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 22.000
% 17.82 ZAMLI: 25.920

MEVCUT: 23.000
% 17.82 ZAMLI: 27.099

MEVCUT: 24.000
% 17.82 ZAMLI: 28.277

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 25.000
% 17.82 ZAMLI: 29.455

MEVCUT: 26.000
% 17.82 ZAMLI: 30.633

MEVCUT: 27.000
% 17.82 ZAMLI: 31.811

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 28.000
% 17.82 ZAMLI: 32.990

MEVCUT: 29.000
% 17.82 ZAMLI: 34.168

MEVCUT: 30.000
% 17.82 ZAMLI: 35.346

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 31.000
% 17.82 ZAMLI: 36.524

MEVCUT: 32.000
% 17.82 ZAMLI: 37.702

MEVCUT: 33.000
% 17.82 ZAMLI: 38.881

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 34.000
% 17.82 ZAMLI: 40.059

MEVCUT: 35.000
% 17.82 ZAMLI: 41.237

MEVCUT: 36.000
% 17.82 ZAMLI: 42.415

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 37.000
% 17.82 ZAMLI: 43.593

MEVCUT: 38.000
% 17.82 ZAMLI: 44.772

MEVCUT: 39.000
% 17.82 ZAMLI: 45.950

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 40.000
% 17.82 ZAMLI: 47.128

MEVCUT: 41.000
% 17.82 ZAMLI: 48.306

MEVCUT: 42.000
% 17.82 ZAMLI: 49.484

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 43.000
% 17.82 ZAMLI: 50.663

MEVCUT: 44.000
% 17.82 ZAMLI: 51.841

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 45.000
% 17.82 ZAMLI: 53.019

MEVCUT: 46.000
% 17.82 ZAMLI: 54.197

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 47.000
% 17.82 ZAMLI: 55.375

MEVCUT: 48.000
% 17.82 ZAMLI: 56.554

EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

MEVCUT: 49.000
% 17.82 ZAMLI: 57.732

MEVCUT: 50.000
% 17.82 ZAMLI: 58.910