EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 15.45 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını gösterecek altı aylık enflasyon verisinden dördü belli oldu.

Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 13.36 artış oluştu. Emeklilerin zam oranının ortaya çıkması için geriye sadece iki veri kaldı. 3 Haziran'da Mayıs, 3 Temmuz'da da Haziran enflasyonu açıklanacak, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı belli olacak.



İPUCU ANKETTEN GELDİ

Zam oranı merakla beklenirken ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.2, Haziran enflasyonu da yüzde 1.7 olarak tahmin edildi. Ekonomistlerle yapılan Nisan ayı anketindeki bu tahminler gerçekleşirse ilk altı aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek.



EK ARTIŞ OLUR MU?

İlk altı aylık enflasyona göre belirlenecek zam oranı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Eğer geçtiğimiz yıllardaki gibi refah payı uygulanmasına karar verilirse zam oranı daha da yükselecek. Emeklilerin kök aylıkları zam oranına göre yeniden hesaplanacak.