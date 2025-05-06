EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 15.45 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını gösterecek altı aylık enflasyon verisinden dördü belli oldu.
Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 13.36 artış oluştu. Emeklilerin zam oranının ortaya çıkması için geriye sadece iki veri kaldı. 3 Haziran'da Mayıs, 3 Temmuz'da da Haziran enflasyonu açıklanacak, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı belli olacak.
İPUCU ANKETTEN GELDİ
Zam oranı merakla beklenirken ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.2, Haziran enflasyonu da yüzde 1.7 olarak tahmin edildi. Ekonomistlerle yapılan Nisan ayı anketindeki bu tahminler gerçekleşirse ilk altı aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek.
EK ARTIŞ OLUR MU?
İlk altı aylık enflasyona göre belirlenecek zam oranı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Eğer geçtiğimiz yıllardaki gibi refah payı uygulanmasına karar verilirse zam oranı daha da yükselecek. Emeklilerin kök aylıkları zam oranına göre yeniden hesaplanacak.
Her ay verilen kök aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için yükselecek. Yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın üzerinde olanlar hesaplanan tutarı, altında kalanlar ise taban aylığı hesabında görecek.
Temmuz ayında taban aylıkta da bir artış yapılması söz konusu olabilecek.
Taban aylık, Ocak ayında, bir önceki 6 aylık enflasyon oranında, yani emekli maaş zammı kadar artırılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçen para aynı oranda yükselmişti. Benzer bir uygulamanın Temmuz ayında da hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu uygulama yapılır ve artış yüzde 17.82 olursa emeklilere en düşük ödeme 14 bin 469 liradan 17 bin 47 liraya çıkacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 14.500
% 17.82 ZAMLI: 17.084
MEVCUT: 14.600
% 17.82 ZAMLI: 17.202
MEVCUT: 14.700
% 17.82 ZAMLI: 17.320
MEVCUT: 14.800
% 17.82 ZAMLI: 17.437
MEVCUT: 14.900
% 17.82 ZAMLI: 17.555
MEVCUT: 15.000
% 17.82 ZAMLI: 17.673
MEVCUT: 15.500
% 17.82 ZAMLI: 18.262
MEVCUT: 16.000
% 17.82 ZAMLI: 18.851
MEVCUT: 16.500
% 17.82 ZAMLI: 19.440
MEVCUT: 19.000
% 17.82 ZAMLI: 22.386
MEVCUT: 20.000
% 17.82 ZAMLI: 23.564
MEVCUT: 21.000
% 17.82 ZAMLI: 24.742
MEVCUT: 22.000
% 17.82 ZAMLI: 25.920
MEVCUT: 23.000
% 17.82 ZAMLI: 27.099
MEVCUT: 24.000
% 17.82 ZAMLI: 28.277
MEVCUT: 25.000
% 17.82 ZAMLI: 29.455
MEVCUT: 26.000
% 17.82 ZAMLI: 30.633
MEVCUT: 27.000
% 17.82 ZAMLI: 31.811
MEVCUT: 28.000
% 17.82 ZAMLI: 32.990
MEVCUT: 29.000
% 17.82 ZAMLI: 34.168
MEVCUT: 30.000
% 17.82 ZAMLI: 35.346
MEVCUT: 34.000
% 17.82 ZAMLI: 40.059
MEVCUT: 35.000
% 17.82 ZAMLI: 41.237
MEVCUT: 36.000
% 17.82 ZAMLI: 42.415
MEVCUT: 37.000
% 17.82 ZAMLI: 43.593
MEVCUT: 38.000
% 17.82 ZAMLI: 44.772
MEVCUT: 39.000
% 17.82 ZAMLI: 45.950
MEVCUT: 40.000
% 17.82 ZAMLI: 47.128
MEVCUT: 41.000
% 17.82 ZAMLI: 48.306
MEVCUT: 42.000
% 17.82 ZAMLI: 49.484