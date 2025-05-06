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47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Para trafiğinin görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik, eş zamanlı olarak düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Örgütün para trafiğine ilişkin görüntülerde ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:32
47 ilde FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: Para trafiğinin görüntüleri ortaya çıktı!

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

47 ildeki FETÖ operasyonunda 208 gözaltı!

47 İLDE OPERASYON: 208 GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütünün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında örgütün para trafiğine ilişkin görüntüler de yer aldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında örgütün para trafiğine ilişkin görüntüler de yer aldı

ELEMAN TEMİN ETME YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ
FETÖ'nün eleman temin etme yöntemlerinin tespit edilerek yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, 208 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında örgütün para trafiğine ilişkin görüntüler de yer aldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında örgütün para trafiğine ilişkin görüntüler de yer aldı

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında örgütün para trafiğine ilişkin görüntüler de yer aldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında örgütün para trafiğine ilişkin görüntüler de yer aldı

Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

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