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Draymond'dan Alperen Şengün'e övgü

Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, son podcast bölümünde Houston Rockets'ın genç pivotu Alperen Şengün hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:25 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:25
Draymond’dan Alperen Şengün’e övgü

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Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, son podcast bölümünde Houston Rockets'ın genç pivotu Alperen Şengün hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu.

İki oyuncunun karşı karşıya geldiği zorlu playoff serisinin ardından konuşan Green, Şengün'e olan saygısını açık bir şekilde dile getirdi.

"Ona gerçekten çok saygı duyuyorum," diyen Green, bir oyuncuya duyulan saygının özellikle playoff serilerinde netleştiğini belirtti:

"Kariyerimde birçok isimle karşı karşıya geldim. Hep derim ki; bir playoff serisinde ya birine olan tüm saygını kaybedersin ya da ona dair büyük bir saygı kazanırsın. Çünkü gerçekten kimin sahici olduğunu, bu tip eşleşmelerde görürsün. Bazıları bu ortamda silinir gider, bazıları ise kendini gösterir."

Draymond Green, Şengün'ün fiziksel gücüne ve mental dayanıklılığına özellikle vurgu yaptı:

"Şengün sahici biri. Asla geri adım atmadı. Çok fiziksel oynuyor. 23 yaşında ve insanlar onun bu kadar genç olduğunu unutuyor. Ama o gerçek bir oyuncu, çok saygı duydum."

Tecrübeli savunmacı, Şengün'e küçük bir tavsiye vermeyi de ihmal etmedi:

"Onun veteranı olsaydım, şöyle derdim: 'Biraz daha az flop yap, biraz daha az abart.' Çünkü benim gibi bir savunmacıya karşı bu tür hareketler yaptığında ben bundan beslenirim. Ama dediğim gibi, fiziksel oynuyor, geri çekilmiyor ve bu yaşta bu kadar cesur olmak kolay değil."

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