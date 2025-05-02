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Kanarya deplasmanda kayıp! Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 79-63 | MAÇ SONUCU

EuroLeague mesaisinde yorulan Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sürpriz bir mağlubiyetle sarsıldı. Sarı-lacivertliler, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e 79-63 yenildi.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:02
Kanarya deplasmanda kayıp! Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 79-63 | MAÇ SONUCU

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Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir performans sergileyerek sarı-lacivertli ekibi 16 sayı farkla geçti. Karşılaşmanın hakem üçlüsü Kerem Baki, Ziya Özorhon ve Musa Kazım Çetin'den oluştu.

Mücadeleye etkili başlayan Merkezefendi ekibi, ilk periyodu 26-18 önde kapattı. Özellikle Egehan Arna'nın hücumdaki skorer oyunu dikkat çekerken, devreye 47-37'lik avantajla girildi.

Ev sahibi ekipte Egehan Arna 20 sayıyla en skorer isim olurken, onu Moody 14 ve Vanwijn 13 sayıyla takip etti. McLemore da 11 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte ise Melih Mahmutoğlu 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, diğer oyuncular skor üretiminde zorlandı. Fenerbahçe'de genel olarak düşük yüzdeli hücum dikkat çekti.

Merkezefendi Skor Dağılımı:

  • Egehan Arna 20

  • Moody 14

  • Vanwijn 13

  • Bleijenbergh 8

  • McLemore 11

  • Akif Güven 8

  • Nnaji 5

Fenerbahçe Beko Skor Dağılımı:

  • Melih Mahmutoğlu 15

  • Zagars 9

  • McCollum, Baldwin, Hayes 7

  • Tarık Biberovic 5

  • Birch 5

  • Guduric, Metecan Birsen 3

  • Yiğit Mestoğlu 2

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