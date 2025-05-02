Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir performans sergileyerek sarı-lacivertli ekibi 16 sayı farkla geçti. Karşılaşmanın hakem üçlüsü Kerem Baki, Ziya Özorhon ve Musa Kazım Çetin'den oluştu.

Mücadeleye etkili başlayan Merkezefendi ekibi, ilk periyodu 26-18 önde kapattı. Özellikle Egehan Arna'nın hücumdaki skorer oyunu dikkat çekerken, devreye 47-37'lik avantajla girildi.

Ev sahibi ekipte Egehan Arna 20 sayıyla en skorer isim olurken, onu Moody 14 ve Vanwijn 13 sayıyla takip etti. McLemore da 11 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte ise Melih Mahmutoğlu 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, diğer oyuncular skor üretiminde zorlandı. Fenerbahçe'de genel olarak düşük yüzdeli hücum dikkat çekti.

Merkezefendi Skor Dağılımı:

Egehan Arna 20

Moody 14

Vanwijn 13

Bleijenbergh 8

McLemore 11

Akif Güven 8

Nnaji 5

Fenerbahçe Beko Skor Dağılımı: