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İsrail’de Başkan Erdoğan-Trump zirvesi korkusu! Dünya kritik görüşmeyi manşete taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Rus basını Trump’ın Ukrayna Savaşı konusunda Başkan Erdoğan’dam yardım istediğine dikkat çekerken İsrail basını ise ana gündemin Gazze ve Suriye olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan’ın Trump’ı Türkiye’ye davet ettiğine dikkat çeken İsrail gazetesi The Times of Israel, iki ana gündemin de Tel Aviv için “hassas” olduğunu vurguladı. İşte manşet manşet Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi…

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:17
İsrail’de Başkan Erdoğan-Trump zirvesi korkusu! Dünya kritik görüşmeyi manşete taşıdı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi dünya basınına damga vurdu. Gazze ve Suriye başta olmak üzere pek çok bölgesel konunun ele alındığı telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet ederken İsrail'de ise panik başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, İHABaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, İHA

İSRAİL'DE PANİK BAŞLADI: TEL AVİV İÇİN HASSAS KONU

İsrail gazetesi The Times of Israel, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde "Gazze'ye insani yardım konusunun vurgulandığına" dikkat çekerken "Trump ve Erdoğan arasındaki güçlü ilişki, Gazze'deki savaş ve son dönemde Suriye'de Ahmed el-Şara rejiminin yükselişi nedeniyle Türkiye ile anlaşmazlık yaşayan İsrail için hassas bir konu haline geldi." İfadelerini kullandı.

The Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise iki liderin görüşme özellikle Gazze ve Suriye konularını ele aldığına dikkat çekti.

The Jerusalem Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Jerusalem Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP'IN O SÖZLERİNE DİKKAT!

ABD gazetesi Fox News, Trump'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "ilk döneminde Başkan Erdoğan ile mükemmel ilişki kurduğunu" hatırlattığı cümlelere dikkat çekti.

Fox News, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFox News, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MOSKOW TIMES: TRUMP ERDOĞAN'IN YARDIMINA GÖZ DİKTİ

Moskova merkezli The Moskow Times ise "Trump Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasında Erdoğan'ın yardımına göz dikti" başlığını kullandı ve ABD Başkanı'nın Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu belirti.

Moskow Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMoskow Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Katar merkezli El Cezire, "Trump ziyaretler planlanırken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı 'üretken' görüşmeyi övdü" dedi.

El Cezire, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüEl Cezire, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trumpı Türkiyeye davet etti! Ankara Gazzede kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajıBaşkan Erdoğan ABD Başkanı Trumpı Türkiyeye davet etti! Ankara Gazzede kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı

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