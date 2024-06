Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?

ACILI AİLE A HABER'E KONUŞTU: YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ



Öte yandan Eylem Tok ve oğlunun yakalanma haberi sonrası Oğuz Murat Aci'nın acılı ailesi A Haber ekranlarına konuştu.





Baba Özer Aci: Tutuklanacaklar, yargılanacaklar. Tek değiliz yalnız değiliz sizler varsınız. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var. Haberi alınca sevindik, yüreğimize su serpildi yani ağladık gözyaşı döktük. Ben her an her dakika takipteydim takibe de devam ediyordum. Yüreğimizde bir yük vardı, artık kalktı. Her an her dakika takip ediyordum. Emin onlar bir gözü arkada dolaştılar. 3,5 ay dışarı çıkmamak için çaba gösterdiler, basından kaçalım diye çaba gösterdiler. ABD'deki basına 200 bin dolar para dağıtıldığını duydum. Fakat ne denli doğru bilmiyorum. Şunu hiç düşenemediler bizim hakkımızda kırmızı bülten çıkarılır, biz yakalanırız hiç ihtimal vermediler. Hep bir plan üzerinde hareket ettiler ve yakalandılar. Çok kısa zaman içerisinde yakalanacaklarına inanıyordum.