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Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı! Acılı aile A Haber'e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Türkiye'de infial yaratan trafik kazası sonrası oğlunu ABD'ye kaçıran sözde yazar, canavar anne Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi. Öte yandan yakalanma haberi sonrası acılı aile A Haber ekranlarına konuştu. Baba Özer Aci, "Tutuklanacaklar, yargılanacaklar. Tek değiliz yalnız değiliz sizler varsınız. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var. Haberi alınca sevindik, yüreğimize su serpildi yani ağladık gözyaşı döktük" dedi. Anne Pervin Aci ise "Mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda onun oğlunun da cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Anne de katil. O akşam ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı" ifadelerini kullandı. Peki Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iade süreci nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 17:34 Güncelleme 14 Haziran 2024, 20:17
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok yakalandı.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu paketlendi!




BAKAN TUNÇ DUYURDU

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?



İADE SÜRECİ NASIL OLACAK?

AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu'nun açıklamaların yer alan satır başları:

Bu konu ile ilgili uzun zamandır bir ses çıkmıyordu. Birden Adalet Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı. Bizim elimize bilgi hem Eylem Tok ve Cihantimur Tok New York'ta görüntülenmişlerdi. Ancak bizim edindiğimiz bilgiye göre yakalama burada gerçekleşmemiş.



ABD'de trafik kazalarında vur kaç olayları hiçbir şekilde sempati ile karşılanmıyor. ABD'de bu konuda en ufak bir taviz yok. Bizim hukukçulardan edindiğimiz izlenim; iade konusunda ABD'nin biraz olayı zorlaştırdığı. Ancak dediğim gibi bu vur kaç olayları ABD'de affedilmeyin bir durum.



Hiç kimse kendi vatandaşını başka bir ülkeye talep edildi diye hemen vermez. Dolayısıyla bunun içerisi doldurulması gerekiyor ve gerçekten de suçun sübut etmesi gerekiyor. Zanlı Cihantimur'un henüz reşit olmaması ve ABD vatandaşı olması soru işaretleri teşkil ediyor. Ancak dediğim gibi vur kaç olayı toplum ve hukuk tarafından tasrif edilmeyen bir konu.



Uluslararası Hukuk Uzmanı Filiz Değer'in açıklamalarında yer alan satır başları:

İşlediği suçun iade açısından siyasi olmaması önemli. 1980 yılında Amerika ve Türkiye arasında suçluların geri iadesi anlaşması var. Bu ikili bir anlaşma. Bu ikili anlaşma dolayısıyla suçluların geri iadesi talep edilebiliyor.

Ancak bu talebin karşılanma zorunluluğu ile alakalı olarak ABD kendi vatandaşını teslim etmeyebilir. Anlaşmanın dördüncü maddesine göre ise taraflar kendi vatandaşlarını iade etmek zorunda değiller. Çünkü kanuna göre iade gerçekleşmezse 'ABD bunu neden iade etmiyor' diyemeyeceğiz.



Ancak bunun da yolu açık, ABD yetkili organları geri de iade edebilir. Yetkili makamların bu konuda geri iade işlemi yapma yetkisi var. Bunun da siyasi olmaması, iade sürecinin yolunu daha da çok açıyor.

Anne Eylem Tok'ta durum daha da kolay. Eylem Tok kendi vatandaşları olmadığı için iade sürecinin önü daha da çok açık.



ACILI AİLE A HABER'E KONUŞTU: YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ

Öte yandan Eylem Tok ve oğlunun yakalanma haberi sonrası Oğuz Murat Aci'nın acılı ailesi A Haber ekranlarına konuştu.

Acılı 'Aci' ailesi A Haber'e konuştu!



Baba Özer Aci: Tutuklanacaklar, yargılanacaklar. Tek değiliz yalnız değiliz sizler varsınız. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var. Haberi alınca sevindik, yüreğimize su serpildi yani ağladık gözyaşı döktük. Ben her an her dakika takipteydim takibe de devam ediyordum. Yüreğimizde bir yük vardı, artık kalktı. Her an her dakika takip ediyordum. Emin onlar bir gözü arkada dolaştılar. 3,5 ay dışarı çıkmamak için çaba gösterdiler, basından kaçalım diye çaba gösterdiler. ABD'deki basına 200 bin dolar para dağıtıldığını duydum. Fakat ne denli doğru bilmiyorum. Şunu hiç düşenemediler bizim hakkımızda kırmızı bülten çıkarılır, biz yakalanırız hiç ihtimal vermediler. Hep bir plan üzerinde hareket ettiler ve yakalandılar. Çok kısa zaman içerisinde yakalanacaklarına inanıyordum.



Anne Pervin Aci: Her şey için teşekkür ederim. Acım çok büyük bu acı tarif edilmez ama bir yük vardı, bu yük kalktı. Şimdi mecbur teslim olacak. Mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda onun oğlunun da cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Anne de katil. O akşam ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı. Beraber ağlasaydı benimle ne olacaktı o çocuktu deyip geçecektik. Ama o katil oldu, evladının da katili oldu.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.



Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.



KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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SÖZDE YAZAR EYLEM TOK KİMDİR?

'Tanınmış yazar' olduğu iddia edilen Tok'la ilgili dolandırıcılık iddiaları da gündeme gelmişti. Tok'un internet sitelerinde yer alan biyografilerinde eğitimiyle ilgili hiçbir bilginin yer almadığı ortaya çıkmıştı.



17-18 YAŞLARINDA SEKRETER EYLEM

Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında estetik cerrah Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi.

Kısa zamanda Cihantimur'la aşka yelken açarak dünyaevine giren Tok'un oğlu Timur da bu evlilikte dünyaya geliyor. İddialara göre, doktor eşinin sayesinde canavar anne, birçok estetik operasyon geçirerek kendine yeni bir yüz de elde ediyor. Bir süre sonra bu ilişkiden sıkılan Tok, yazar olma arzusuyla Cihantimur'dan boşanıyor.



ÇOK SATANLAR ARKASINDA KİRLİ TEZGAH

Tam bu noktada 'tanınmış yazar' maskesini yüzüne geçiren Tok, 2013'te yayımlanan ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Mihr adlı psikolojik romanıyla çok satanlar listesine giriyor. Ancak, iddia edildiği gibi iki hafta içerisinde çok satanlar listesine giren bu kitabın hikayesi ve Tok'un 'tanınmış yazar' palavrasının perde arkasında kirli bir tezgah yatıyor.



YAYINEVİNİN SAHİBİ BAYSAL SAYESİNDE TANINMIŞ YAZAR OLDU

"Mihr" isimli romanın yayınlandığı Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde Kovid-16'dan vefat eden Rauf Baysal'ın Eylem' Tok'un sevgilisi olduğu iddia edildi.

Baysal'ın Tok'un neredeyse bütün kitaplarını kitapçılardan aldırarak 'çok satanlar' listesinde yer almasını sağladığı da iddialar arasında yer alıyor. Süleymancı cemaatine mensup olduğu iddia edilen Rauf Bey, Eylem Tok'a o dönem lüks bir araç da hediye ediyor.

Bu sayede tanınmış yazar statüsünü kazanan Tok, Belgrad tatilinde kavga ettiği Rauf Bey'le de ayrılıyor ve tabiri caizse ona da bir tekme vuruyor.



KİMSE KİTAPLARINI BASMAYINCA YAYINEVİ KURDU

Baysal'dan ayrıldıktan sonra kitaplarını basacak yayınevi bulamayan Tok'un kendi yayınevini kurduğu biliniyor. 2020 yılında kitaplarını kendisi çıkarmak ve sözde yazarlık tezgahını büyütmek için Sintiyapera adlı yayınevini kuran Tok, bir dergiye verdiği röportajda, "Bildiğiniz üzere birçok farklı alanda çalışıyoruz. Sintiyapera, sadece yayınevi olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda film yapımcısıyız, B Art Space sanat galerimiz var, çocuklarla ilgili çok özel projelerimiz var. Üzerinde çalıştığımız projelerden yeni planlar yapmaya zaman bile yok aslında ama her düşüncemizden de yeni bir plan doğuyor." diyerek sahtekarlığına çocukların dünyasına alet ettiğini adeta itiraf ediyor.

Edebiyat ve sanat dünyasında tanındıktan sonra kendisi için üretilen sahte imajı kullanarak çeşitli projelere atılan Tok, eski kocası doktor Bülent ile yeniden görüşmeye başlıyor.

Dergideki röportajında Cihantimur ile yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Tok, "Sintiyapera Design olarak Bülent Cihantimur'un sahibi olduğu Doctor B Clinic ve Estetik International'ın iç mekan tasarımlarını bitirdik. Şimdi de Bodrum'da B Hotel mekân tasarımları için çalışmamalarımıza başladık." ifadelerini kullanıyor.

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