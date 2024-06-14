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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 17:45 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 18:12

SON DAKİKA I Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı! İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karışan oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.” dedi.

Son dakika haberi! İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından, ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır'a ardından ABD'ye firar eden yazar Eylem Tok yakalandı.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır." dedi.

Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.

Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABDde yakalandı | Bakan Tunç: Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı | Bakan Tunç: Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz

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