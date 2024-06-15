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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 00:43 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 00:43

İZLE I Eylem Tok ve oğlu ABD’de yakalandı! İşte yakalama raporu

Son dakika haberleri... Türkiye'de infial yaratan trafik kazası sonrası oğlunu ABD'ye kaçıran sözde yazar, canavar anne Eylem Tok ve oğlu kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi. Öte yandan yakalanma haberi sonrası acılı aile A Haber ekranlarına konuştu. Baba Özer Aci, "Tutuklanacaklar, yargılanacaklar. Tek değiliz yalnız değiliz sizler varsınız. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var. Haberi alınca sevindik, yüreğimize su serpildi yani ağladık gözyaşı döktük" dedi. Anne Pervin Aci ise "Mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda onun oğlunun da cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Anne de katil. O akşam ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı" ifadelerini kullandı. Peki Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iade süreci nasıl olacak? İşte detaylar...

Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABDde yakalandı! Acılı aile A Habere konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı! Acılı aile A Haber'e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?

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