Bülent Cihantimur’un fenomen kartelindeki rolü ne? Neden dernekten ihraç edildi? New York’ta çekilen fotoğraf kasıtlı mı servis edildi? İşte tüm detaylar...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tayyar Öz. "Ortopedist" olan Tayyar Öz'ün de tıpkı Dilan Polat gibi kendi adına çıkardığı bir markası bulunuyor. Bu markanın sattığı ürünler arasında güzellik kremi, bal ve doğal tarhana yer almakta. Ancak bu ürünlere pek fazla rağbet olmadığı ve beğenmediği sosyal medya yorumları ışığında ortada. Birçok kullanıcı, Özlem ve Tayyar Öz çiftinin son kullanma tarihi geçmiş ürünler satmasından dolayı şikayetçi. BÜLENT CİHANTİMUR'UN FENOMEN KARTELİNDEKİ PAYI NE?

Çiftin parasının kaynağın ne olduğu sorusu yanıt beklerken, Tayyargiller çiftinin soruşturmasındaki 13 şüpheliden birinin de İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un estetik doktoru babası Bülent Cihantimur olduğu ortaya çıktı.

Estetik Cerrah Bülent Cihantimur. İKİ DEVASA MERKEZİ BULUNUYOR

54 yaşında olan ve Kars'ta dünyaya gelen Cihantimur, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun.Cihantimur'un İstanbul Mecidiköy'de ve Bursa'da 3500 metre kare yerleşke içerisinde yer alan 'Estetik İnternational' adlı güzellik merkezi bulunmakta. 7 katlı bir alanda hizmet veren merkez; estetik cerrahi, medikal uygulamalar, saç ekimi birimi, estetik diş hekimliği, diyetetik birimine sahip. DERNEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

İsmi skandallarla anılan 'Doctor B' olarak tanılan Cihantimur'un 6 yıl önce üye olduğu Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nden genel kurul kararı ile ihraç edildiği de öğrenilen bilgiler arasında. KLİNİĞİ DENETLENDİ

Bu durumun nedenin ise Cihantimur'un TIR dorsesinde estetik kliğinin pazarlamasını yaparak cilt bakımı satışı yapmak, hekimlik onurunu ihlal ederek etik değerlere aykırı davranması olduğu belirlendi. Öte yandan Cihantimur, birçok hasta tarafından da şikayet edildi. Cihantimur'un kliğinin en son Kasım ayında bu sebeple denetlendiği gün yüzüne çıktı. Şikayet sitelerinde de klinik hakkında çok sayıda olumsuz yorum var. Cihantimur'un Eylem Tok ve oğlunun kaçındaki rolü araştırılmaya devam edilirken, cinayet öyküsünün altından oldukça farklı iddialar da çıkmaya devam ediyor.

Bursa'da bulunan güzellik merkezi. KARA PARA MI AKLADI?

Bu iddialardan en çok dikkat çekeni Cihantimur'un sahibi olduğu iki büyük güzellik merkezinde kara para işler yaptığı yönünde. Cihantimur'un kara para işini fark eden o dönemler sekteri olan Eylem Tok ile de bu nedenle evlendiği konuşuluyor. Öte yandan kendisini "Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi." ifadeleriyle tanıtılan Tok'un "Mihr" isimli romanın yayınlandığı Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde Kovid-19'dan vefat eden Rauf Baysal ile sevgili olduğu ve kitaplarını da aslında kendisinin yazmadığı bambaşka bir iddia.

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan güzellik merkeziDEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR? Eylem Tok'un satış fiyatları şişirilmiş bir yazar olarak havuzlu devasa büyüklükte bir villada kalmasının mümkün olmayacağı ortada. Bu nedenle aslında iddialar da bu durumu güçlendirir nitelikte. Absürd bir mal varlığına sahip olan ailenin çifter çifter şoförleri, çok sayıda hizmetçiyi ve Manhattan'ın en lüks bölgesinde bir evi nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu. İFADESİNDE UYUŞMAYAN DETAYLAR VAR

Eylem Tok'la 2011 yılında ayrıldıklarını anlatan Bülent Cihantimur, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. Bu ifadede de birbiriyle uyuşmayan detaylar olduğu ortaya çıktı.