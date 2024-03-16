SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bülent Cihantimur'un fenomen kartelindeki rolü ne? Neden dernekten ihraç edildi? New York'ta çekilen fotoğraf kasıtlı mı servis edildi? İşte tüm detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmışlardı. Çiftin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmiş durumdaydı. Bu olayın üzerinden çok bir süre geçmeden 13 fenomen hakkında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirlendi. Güzellik sektöründeki fenomen kartelinin yalnızca fenomenlerle de sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Oğuz Murat Aci’nin öldüğü kazada, annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur'un da 'kara para' soruşturmasında adının geçtiği öğrenildi. New York'tan servis edilen fotoğraf hakkında ise ilginç bir teori ortaya atıldı.14 gün sonra savcılığa giderek ifade veren Cihantimur'un çelişkili sözleri kafa karışıklığı yaratırken, mal varlığı ise hayrete düşürdü. Estetik, Plastik Cerrahi Uzmanı Cihantimur'un Manhattan'ın en pahalı bölgesinde evi, çok sayıda arabası, çifter çifter şoförleri bulunuyor. Peki ama bunu nasıl yaptı? Fenomen kartelinde Cihantimur'un rolü ne? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 13:14 Güncelleme 16 Mart 2024, 14:00
Bülent Cihantimur’un fenomen kartelindeki rolü ne? Neden dernekten ihraç edildi? New York’ta çekilen fotoğraf kasıtlı mı servis edildi? İşte tüm detaylar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı.

Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler için çok geçmeden harekete geçildi.

Dilan-Engin Polat çifti.Dilan-Engin Polat çifti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Yapılan incelemeler sonucunda kendilerini 'şampiyonlar ligi' olarak adlandıran Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.

Masada olmayan ancak kara para aklama soruşturmasında tüm dikkatleri üzerine çeken iki isim daha vardı. Polat çiftinin ardından ikinci dalga onlara vurmuştu. Bu kişiler, Tayyargiller olarak anılan Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz'dü. Bir süre öncesine kadar devlet hastanelerinde doktor ve hemşire olarak görev yapan ikilinin ani serveti ekipleri harekete geçirmişti.

Tayyar ve Özlem Öz çiftiTayyar ve Özlem Öz çifti

Çift, tıpkı Polatlar'ın yaptığı gibi güzellik merkezi açıp ürünler sattı. Lüks araçlar, evler ve takılarla hava attı.

Muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışan çiftin paylaşımlarının ardındaki gizli detayın ise illegal ve şaibeli işlerinin üzerini örtmek olduğu iddia edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tayyar Öz.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tayyar Öz.

"Ortopedist" olan Tayyar Öz'ün de tıpkı Dilan Polat gibi kendi adına çıkardığı bir markası bulunuyor. Bu markanın sattığı ürünler arasında güzellik kremi, bal ve doğal tarhana yer almakta. Ancak bu ürünlere pek fazla rağbet olmadığı ve beğenmediği sosyal medya yorumları ışığında ortada. Birçok kullanıcı, Özlem ve Tayyar Öz çiftinin son kullanma tarihi geçmiş ürünler satmasından dolayı şikayetçi.

BÜLENT CİHANTİMUR'UN FENOMEN KARTELİNDEKİ PAYI NE?
Çiftin parasının kaynağın ne olduğu sorusu yanıt beklerken, Tayyargiller çiftinin soruşturmasındaki 13 şüpheliden birinin de İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un estetik doktoru babası Bülent Cihantimur olduğu ortaya çıktı.

Estetik Cerrah Bülent Cihantimur.Estetik Cerrah Bülent Cihantimur.

İKİ DEVASA MERKEZİ BULUNUYOR
54 yaşında olan ve Kars'ta dünyaya gelen Cihantimur, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun.Cihantimur'un İstanbul Mecidiköy'de ve Bursa'da 3500 metre kare yerleşke içerisinde yer alan 'Estetik İnternational' adlı güzellik merkezi bulunmakta.

7 katlı bir alanda hizmet veren merkez; estetik cerrahi, medikal uygulamalar, saç ekimi birimi, estetik diş hekimliği, diyetetik birimine sahip.

DERNEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
İsmi skandallarla anılan 'Doctor B' olarak tanılan Cihantimur'un 6 yıl önce üye olduğu Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nden genel kurul kararı ile ihraç edildiği de öğrenilen bilgiler arasında.

KLİNİĞİ DENETLENDİ
Bu durumun nedenin ise Cihantimur'un TIR dorsesinde estetik kliğinin pazarlamasını yaparak cilt bakımı satışı yapmak, hekimlik onurunu ihlal ederek etik değerlere aykırı davranması olduğu belirlendi. Öte yandan Cihantimur, birçok hasta tarafından da şikayet edildi.

Cihantimur'un kliğinin en son Kasım ayında bu sebeple denetlendiği gün yüzüne çıktı. Şikayet sitelerinde de klinik hakkında çok sayıda olumsuz yorum var.

Cihantimur'un Eylem Tok ve oğlunun kaçındaki rolü araştırılmaya devam edilirken, cinayet öyküsünün altından oldukça farklı iddialar da çıkmaya devam ediyor.

Bursa'da bulunan güzellik merkezi.Bursa'da bulunan güzellik merkezi.

KARA PARA MI AKLADI?
Bu iddialardan en çok dikkat çekeni Cihantimur'un sahibi olduğu iki büyük güzellik merkezinde kara para işler yaptığı yönünde.

Cihantimur'un kara para işini fark eden o dönemler sekteri olan Eylem Tok ile de bu nedenle evlendiği konuşuluyor.

Öte yandan kendisini "Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi." ifadeleriyle tanıtılan Tok'un "Mihr" isimli romanın yayınlandığı Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde Kovid-19'dan vefat eden Rauf Baysal ile sevgili olduğu ve kitaplarını da aslında kendisinin yazmadığı bambaşka bir iddia.

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan güzellik merkeziİstanbul Mecidiyeköy'de bulunan güzellik merkeziDEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Eylem Tok'un satış fiyatları şişirilmiş bir yazar olarak havuzlu devasa büyüklükte bir villada kalmasının mümkün olmayacağı ortada. Bu nedenle aslında iddialar da bu durumu güçlendirir nitelikte. Absürd bir mal varlığına sahip olan ailenin çifter çifter şoförleri, çok sayıda hizmetçiyi ve Manhattan'ın en lüks bölgesinde bir evi nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu.

İFADESİNDE UYUŞMAYAN DETAYLAR VAR
Eylem Tok'la 2011 yılında ayrıldıklarını anlatan Bülent Cihantimur, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. Bu ifadede de birbiriyle uyuşmayan detaylar olduğu ortaya çıktı.

VALİZ AYRINTISI ŞÜPHE UYANDIRDI
Cihantimur vediği ifadede eski eşi Eylem Tok'un yurtdışına kaçış planı yaptığından haberi olmadığını söyledi. Oysa, anne-oğulu havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde Bülent Bey'in kendisine Timur'un valizini teslim ettiğini söylemişti.

Bülent Cihantimur olay sonrasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Oğlumu evden alıp kendi aracıma bindirdim ve kliniğe gitmek için yola çıktım. Eski eşim Eylem Tok da çalışanımız Ayşe Ceren Saltoğlu'nun aracındaydı, bizi takip ediyorlardı. Yolda aracımın şarjı bitti. Timur'u Ayşe'nin kullandığı araca geçirdik. 'Siz kliniğe geçin, ben de şoförümüz Adem'i arayıp arkanızdan geleceğim' dedim."

TELEFON ETTİM, AÇMADI

Cihantimur şöyle devam etti: "Daha sonra Adem ile birlikte kliniğe gittik ama kimse yoktu. Eylem'in Timur'u yurtdışına götürme planından, kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem'i defalarca aramama rağmen açmadı ve en son telefonunu kapattı." Cihantimur'un verdiği ifadede yanlarında valiz olduğu detayı yer almadı.

EVDEN ÇIKARKEN YANLARINDAYDI
Tutuklanan Saltoğlu ise, "Bülent Bey, Eylem Hanım ve Timur Bey evden çıktıklarında yanlarında valiz vardı. Bülent Bey, Timur'un valizini gördü. Hepimiz gördük. Bülent Bey, Timur'u benim aracıma getirdiğinde valizi bana verdi. Valizin ve Timur Bey'in benimle geleceğini söyledi. Ben de valizi aracıma koydum. Eylem Hanım da bana 'Havalimanına sür' dedi" diye ifade vermişti.

BİLİNÇLİ OLARAK MI SERVİS ETTİLER?

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur İstanbul Havalimanı'ndan önce Mısır'a kaçmış oradan da ABD'ye geçmişlerdi. İkilinin ABD'de ortaya çıkan görüntüsü ise infial yaratmıştı. Sosyal medyada söz konusu bu fotoğrafların bilinçli servis edildiği öne sürüldü.


Sosyal medyadaki görüşlere göre; ikilinin amacı ABD yargısına, kendilerinin can güvendiklerinin tehlikede olduğunu göstermek.

Timur Cihantimuru ABDye kaçıran Eylem Tokun tanınmış yazar maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurduTimur Cihantimuru ABDye kaçıran Eylem Tokun tanınmış yazar maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu
Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Dilan Polatın ardından gözler o isimlere çevrilmişti! Fenomen Nevra Bileme dolandırıcılık suçlaması! İfadeye çağrıldıGüzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Dilan Polatın ardından gözler o isimlere çevrilmişti! Fenomen Nevra Bileme dolandırıcılık suçlaması! İfadeye çağrıldı

Türkiyenin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktıTürkiyenin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Bülent Cihantimur’un fenomen kartelindeki rolü ne? Neden dernekten ihraç edildi? New York’ta çekilen fotoğraf kasıtlı mı servis edildi? İşte tüm detaylar...
İstanbul’da anketler ne diyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Dilan Polat ve Engin Polat’a şok üstüne şok! Soruşturma tamamlandı! Saldırının ardından ’Daltonlar Çetesi’ çıktı
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
Spor yazarları Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi değerlendirdi! Zirvede dengeler değişebilir
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
SON DAKİKA