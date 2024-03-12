Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ’tanınmış yazar’ maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu





17-18 YAŞLARINDA SEKRETER EYLEM



Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında estetik cerrah Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi.



Kısa zamanda Cihantimur'la aşka yelken açarak dünyaevine giren Tok'un oğlu Timur da bu evlilikte dünyaya geliyor. İddialara göre, doktor eşinin sayesinde canavar anne, birçok estetik operasyon geçirerek kendine yeni bir yüz de elde ediyor. Bir süre sonra bu ilişkiden sıkılan Tok, yazar olma arzusuyla Cihantimur'dan boşanıyor.

ÇOK SATANLAR ARKASINDA KİRLİ TEZGAH



Tam bu noktada 'tanınmış yazar' maskesini yüzüne geçiren Tok, 2013'te yayımlanan ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Mihr adlı psikolojik romanıyla çok satanlar listesine giriyor. Ancak, iddia edildiği gibi iki hafta içerisinde çok satanlar listesine giren bu kitabın hikayesi ve Tok'un 'tanınmış yazar' palavrasının perde arkasında kirli bir tezgah yatıyor.