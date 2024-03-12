Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ’tanınmış yazar’ maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu

17-18 YAŞLARINDA SEKRETER EYLEM
Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında estetik cerrah Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi.
Kısa zamanda Cihantimur'la aşka yelken açarak dünyaevine giren Tok'un oğlu Timur da bu evlilikte dünyaya geliyor. İddialara göre, doktor eşinin sayesinde canavar anne, birçok estetik operasyon geçirerek kendine yeni bir yüz de elde ediyor. Bir süre sonra bu ilişkiden sıkılan Tok, yazar olma arzusuyla Cihantimur'dan boşanıyor.
ÇOK SATANLAR ARKASINDA KİRLİ TEZGAH
Tam bu noktada 'tanınmış yazar' maskesini yüzüne geçiren Tok, 2013'te yayımlanan ve uzun süre çok satanlar listesinde kalan Mihr adlı psikolojik romanıyla çok satanlar listesine giriyor. Ancak, iddia edildiği gibi iki hafta içerisinde çok satanlar listesine giren bu kitabın hikayesi ve Tok'un 'tanınmış yazar' palavrasının perde arkasında kirli bir tezgah yatıyor.
YAYINEVİNİN SAHİBİ BAYSAL SAYESİNDE TANINMIŞ YAZAR OLDU
"Mihr" isimli romanın yayınlandığı Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde Kovid-16'dan vefat eden Rauf Baysal'ın Eylem' Tok'un sevgilisi olduğu iddia edildi.
Hayy Yayınları'nın sahibi olan ve pandemi döneminde vefat eden Rauf Baysal
Baysal'ın Tok'un neredeyse bütün kitaplarını kitapçılardan aldırarak 'çok satanlar' listesinde yer almasını sağladığı da iddialar arasında yer alıyor. Süleymancı cemaatine mensup olduğu iddia edilen Rauf Bey, Eylem Tok'a o dönem lüks bir araç da hediye ediyor.
Bu sayede tanınmış yazar statüsünü kazanan Tok, Belgrad tatilinde kavga ettiği Rauf Bey'le de ayrılıyor ve tabiri caizse ona da bir tekme vuruyor.
KİMSE KİTAPLARINI BASMAYINCA YAYINEVİ KURDU
Baysal'dan ayrıldıktan sonra kitaplarını basacak yayınevi bulamayan Tok'un kendi yayınevini kurduğu biliniyor. 2020 yılında kitaplarını kendisi çıkarmak ve sözde yazarlık tezgahını büyütmek için Sintiyapera adlı yayınevini kuran Tok, bir dergiye verdiği röportajda, "Bildiğiniz üzere birçok farklı alanda çalışıyoruz. Sintiyapera, sadece yayınevi olarak düşünülmemeli. Aynı zamanda film yapımcısıyız, B Art Space sanat galerimiz var, çocuklarla ilgili çok özel projelerimiz var. Üzerinde çalıştığımız projelerden yeni planlar yapmaya zaman bile yok aslında ama her düşüncemizden de yeni bir plan doğuyor." diyerek sahtekarlığına çocukların dünyasına alet ettiğini adeta itiraf ediyor.
Edebiyat ve sanat dünyasında tanındıktan sonra kendisi için üretilen sahte imajı kullanarak çeşitli projelere atılan Tok, eski kocası doktor Bülent ile yeniden görüşmeye başlıyor.
Dergideki röportajında Cihantimur ile yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Tok, "Sintiyapera Design olarak Bülent Cihantimur'un sahibi olduğu Doctor B Clinic ve Estetik International'ın iç mekan tasarımlarını bitirdik. Şimdi de Bodrum'da B Hotel mekân tasarımları için çalışmamalarımıza başladık." ifadelerini kullanıyor.