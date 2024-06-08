Ankara’da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü

KEÇİÖREN'DE VATANDAŞ İSYAN ETTİ Ankara 'da günlerdir devam eden yağışlar sonrası Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Her yağmurda aynı sorunları yaşıyoruz. Yetkililerden alt yapı sorunlarının çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Evini kaç kere su bastığını artık hatırlamadığını belirten Ayten Yılmaz ise "Her yağışta boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yağışta birkaç vatandaşımız boğuluyor. Yeter artık. Bu beceriksizlik yüzünden hayatımız cehenneme döndü" tepkisini gösterdi. Şimdiye kadar aracıyla iki kez sel sularının altında mahsur kaldığını anlatan Veli Şahin de, "Canımızı kurtardığımıza mı sevinelim, yoksa her iki seferde de sel suyu yüzünden bozulan arabada oluşan 120 bin lira zarara mı üzülelim bilemiyorum. İnanılmaz bir durum. Mansur Yavaş göreve geldiğinde mazgalların üzerine asfalt döktüler. Bırakın mazgalları temizlemeyi adamlar asfalt döküyorlar" şeklinde konuştu.

Feride Özkılıç: "Ankara'nın çoğu yerinde sel, sokaklar su taşkını, düz yollarda bile sudan geçilmiyor, geldiniz Ankara'yı mahvettiniz, 26 yıldır Ankara'dayım ben böyle rezillik görmedim."

Vatandaşlar yaşanan bu olaylara ve belediyeye karşı tepkilerini dile getirdi:

Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Sincan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Törekent metrosunu su bastı.

Murat Kalaycı: "Bu Mansur hiçbir selde ortalıkta yok. Ajans böyle istemiş."

Kadir Uzun: "Yorumlar çok anlamlı ama şunu hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var. Büyükşehir belediyesinin başındaki zat, 58 ay daha bizi yönetecek. Bunlar iyi günlerimiz, hepimiz önlemimizi alalım. Yağmur yağınca mümkünse dışarı çıkmayalım. En etkili yöntem bu bence."

Erdal Coşkun: "Kanal İstanbul sen işine bak kardeşim. Kanal Ankara hayırlı olsun yeter ki yağmur damlasın her yer kanal."

Oğuz Kağan: "Artık belediyenin bu sel alt yapı işini çözmeleri lazım, yağmur yağıyor dışarı çıkmaya korkuyoruz selde kalacağız diye burası başkent ya ayıp bir şey"