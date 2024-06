Ankara’da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü

KEÇİÖREN'DE VATANDAŞ İSYAN ETTİ Ankara 'da günlerdir devam eden yağışlar sonrası Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Her yağmurda aynı sorunları yaşıyoruz. Yetkililerden alt yapı sorunlarının çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar araçlarının içindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Evini kaç kere su bastığını artık hatırlamadığını belirten Ayten Yılmaz ise "Her yağışta boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yağışta birkaç vatandaşımız boğuluyor. Yeter artık. Bu beceriksizlik yüzünden hayatımız cehenneme döndü" tepkisini gösterdi. Şimdiye kadar aracıyla iki kez sel sularının altında mahsur kaldığını anlatan Veli Şahin de, "Canımızı kurtardığımıza mı sevinelim, yoksa her iki seferde de sel suyu yüzünden bozulan arabada oluşan 120 bin lira zarara mı üzülelim bilemiyorum. İnanılmaz bir durum. Mansur Yavaş göreve geldiğinde mazgalların üzerine asfalt döktüler. Bırakın mazgalları temizlemeyi adamlar asfalt döküyorlar" şeklinde konuştu.