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Ankara'da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı. Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu birçok araç suya gömüldü. Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 16:19 Güncelleme 08 Haziran 2024, 17:20
Ankara’da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü

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Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.

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VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ankara'da sağanak yağış sel!


Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

METRO GİRİŞLERİ VE ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU
Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

Sağanak sonrası araçlar suya gömüldü kilometrelerce kuyruk oluştu.Sağanak sonrası araçlar suya gömüldü kilometrelerce kuyruk oluştu.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Başkent'te sağanak yağış!


Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ
Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü.

Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü.

Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı. Sürücüler, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla sudan çıkarmaya çalıştıAnkara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı. Sürücüler, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla sudan çıkarmaya çalıştı

KEÇİÖREN'DE VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Ankara'da günlerdir devam eden yağışlar sonrası Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Her yağmurda aynı sorunları yaşıyoruz. Yetkililerden alt yapı sorunlarının çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar araçlarının içindeki suyu boşaltmaya çalıştı.Bazı vatandaşlar araçlarının içindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Evini kaç kere su bastığını artık hatırlamadığını belirten Ayten Yılmaz ise "Her yağışta boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yağışta birkaç vatandaşımız boğuluyor. Yeter artık. Bu beceriksizlik yüzünden hayatımız cehenneme döndü" tepkisini gösterdi. Şimdiye kadar aracıyla iki kez sel sularının altında mahsur kaldığını anlatan Veli Şahin de, "Canımızı kurtardığımıza mı sevinelim, yoksa her iki seferde de sel suyu yüzünden bozulan arabada oluşan 120 bin lira zarara mı üzülelim bilemiyorum. İnanılmaz bir durum. Mansur Yavaş göreve geldiğinde mazgalların üzerine asfalt döktüler. Bırakın mazgalları temizlemeyi adamlar asfalt döküyorlar" şeklinde konuştu.

Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Sincan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Törekent metrosunu su bastı. Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Sincan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Törekent metrosunu su bastı.

Vatandaşlar yaşanan bu olaylara ve belediyeye karşı tepkilerini dile getirdi:

Feride Özkılıç: "Ankara'nın çoğu yerinde sel, sokaklar su taşkını, düz yollarda bile sudan geçilmiyor, geldiniz Ankara'yı mahvettiniz, 26 yıldır Ankara'dayım ben böyle rezillik görmedim."

Murat Kalaycı: "Bu Mansur hiçbir selde ortalıkta yok. Ajans böyle istemiş."

Kadir Uzun: "Yorumlar çok anlamlı ama şunu hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var. Büyükşehir belediyesinin başındaki zat, 58 ay daha bizi yönetecek. Bunlar iyi günlerimiz, hepimiz önlemimizi alalım. Yağmur yağınca mümkünse dışarı çıkmayalım. En etkili yöntem bu bence."

Erdal Coşkun: "Kanal İstanbul sen işine bak kardeşim. Kanal Ankara hayırlı olsun yeter ki yağmur damlasın her yer kanal."

Oğuz Kağan: "Artık belediyenin bu sel alt yapı işini çözmeleri lazım, yağmur yağıyor dışarı çıkmaya korkuyoruz selde kalacağız diye burası başkent ya ayıp bir şey"

Özcan Tunca: "Ben doğma büyüme Ankaralıyım 8 yıldır İzmir'de yaşıyorum maalesef son 2-3 yıldır Ankara da gördüğüm sizde İzmir'e benzemeye başladınız çok güzel algı yapıyorlar hizmeti alamayan halk olsun, adam çalmıyor ama diyorlar peki kardeşim çalmıyor da bu belediyenin bütçesi ne oluyor."

Yusuf Efe: "Ankara tarihinde ilk defa Mansur Yavaş döneminde sellerde 8 kişi öldü olsun; çorba dağıttı daha ne yapsın."

Fatma Körkem: "Deniz geldi Ankara'ya kıymetli vekilim! O kadar bas bas bağırdık oy vermeyin diye, reklam reklam belediyeciliği diye, reklamlardan sonra gördüler, bu millet çöp çamur bunlar da CHP demek."

Yasin Bayar: "Mansur Yavaş baktı Cumhurbaşkanı olamayacak, Venedik Belediye Başkanlığı için idman yapıyor."

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