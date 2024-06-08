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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 16:31

Ankara’da sağanak yağış sel!

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak, Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın Sincan ilçesinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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