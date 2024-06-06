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Ankara'da sel facia üstüne facia getirdi: Tabela can aldı, yıldırım otomobili yaktı! O görüntüler çok konuşuldu!

Ankara'da sel facia üstüne facia getirdi. Akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu, ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle ıslanmamak için yakınlarında bulunan bir tabelanın altında beklemek isteyen iki kişi faciayı yaşadı. Fırtınanın etkisiyle yerinden kopan tabela, o kişilerin üzerine düştü. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi yaralandı. Seyir halindeki bir otomobilin üstüne ise yıldırım düştü, sürücüsü kıl payı kurtuldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 00:20 Güncelleme 07 Haziran 2024, 01:30
Ankara’da sel facia üstüne facia getirdi: Tabela can aldı, yıldırım otomobili yaktı! O görüntüler çok konuşuldu!

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Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve beraberinde getirdiği sel hayatı felç etti. Yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Seyir halindeki bir otomobilin üstüne ise yıldırım düştü, sürücüsü kıl payı kurtuldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

Yağmurdan korunmak için sığındığı tabela sonu oldu!

TABELAYA SIĞINDILAR AMA...
Alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da akşam saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

TABELA 2 KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI

Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANKARA SELE TESLİM OLDU

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

OTOMOBİLE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü, yanan araç kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü olaydan yara almadan son anda kurtuldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü!

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