Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve beraberinde getirdiği sel hayatı felç etti. Yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Seyir halindeki bir otomobilin üstüne ise yıldırım düştü, sürücüsü kıl payı kurtuldu. Araç kullanılamaz hale geldi.
TABELAYA SIĞINDILAR AMA...
Alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da akşam saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.
TABELA 2 KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI
Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.