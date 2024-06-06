Ankara 'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve beraberinde getirdiği sel hayatı felç etti. Yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Seyir halindeki bir otomobilin üstüne ise yıldırım düştü, sürücüsü kıl payı kurtuldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

ANKARA SELE TESLİM OLDU

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.