6+1’li koalisyona PKK’lı Nedim Seven’den talimat: Uyanık olun istikralı politika yürütün... Başkan Erdoğan’a saldırdı!

Krili pazarlıklar ve büyük kavgaların ardından CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gizli ortak HDPKK ile de açık temaslara başladı.
HDP'DEN PEŞ PEŞE TEBRİKLER DESTEKLER
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı.
KANDİL'DEN YOLUNUZ AÇIK MESAJI
Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'a kadar terör örgütünün tepesindeki kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak koalisyonu "yolunuz açık" mesajı verdi.
SON OLARAK TERÖR ELEBAŞI MUSTAFA KARASU VE HDPKK'LI SIRRI SAKIK ÇIKIŞ YAPTI
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na ve 6+1'li koalisyona destek mesajları ve uyarılar gelmeye devam ediyor.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu "Seçimlere ortak girin" taktiği verirken HDP'li Sırrı Sakık ise Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açık açık söylemesi çağrısında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLENENLERİ KAMUOYUNA AÇIKLAYIN
Sakık, "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuna paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar arkasında söylenenlerin kamuoyuna deklere edilmesi gerekir." dedi.
PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT
Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyona yeni mesajlar geldi! PKK'nın Merkez Komite üyesi terörist Nedim Seven terör ajansına verdiği bir röportajda Türkiye'yi hedef alırken Başkan Erdoğan'a kin kusarak 7'li koalisyona talimatlar verdi.
ÇUKURCALI BEHZAD KOD NEDİM SEVEN, BAŞKAN ERDOĞAN'A KİN KUSTU
PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Çukurcalı Behzad kod Nedim Seven CHP ve FETÖ medyasının Başkan Erdoğan'a destek verdiği için hedef aldığı HÜDA PAR'ı hedef tahtasına koydu.
Rezil ifadelerle AK Parti'yi ve MHP'yi hedef alan terörist Seven seçimlerde Cumhur İttifakı'nın başarısız olması durumunda terör örgütü elebaşı Öcalan'ın serbest kalacağını iddia ederek, "Yeni Osmanlı siyaseti ve Misak-ı Mili hayalleri işgalci planları gerçekleşmeyecektir." dedi.
Terörist Seven'in Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alıp 7'li koalisyona yönelik destek ve talimatlar verdiği sözleri şöyle;
APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN DOST ÇEVRELERLE BERABER NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMALIDIR
"Hedefimiz, temel mücadele görevimiz Apo'nun özgürlüğünün sağlanması. Bunun için de büyük çabalar var. Özelde de 2023 yılının 8 Mart ve Newroz etkinliklerinde çok açık bir biçimde halkımız ve dost çevreler, Kurdistan ve dünyanın birçok yerinde meydanlarda büyük bir sahiplenmeyle mücadele bayrağını bir üst seviyeye çıkardıl. Kadını ve gençliğiyle bütün halkımız esas olması gerekenin bir an önce Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması, Newroz halkına doğru bir cevabın verilip 51. yılında Önder Apo'nun Newroz halkıyla buluşmasının sağlanması gerçekliğidir. Bu temelde hepimize düşen görev ve sorumluluklar var. Her alanın direniş mevzisine çevrilip bir an önce Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır."
KORKU VE PROPAGANDA: CUMHUR İTTİFAKI KAZANIRSA BÖLGELER DEVLET SINIRLARI İÇİNE ALINACAK
Bir yandan duyduğu korkuyu dile getiren terörist Seven diğer yandan da propagandasını sürdürdü.
AK Parti ve MHP'ye "faşist" diyerek saldıran terörist "14 Mayıs seçimleri demokrasi güçlerinin başarısıyla sonuçlanacağı kesin gibi." iddiasında bulundu.
Terörist şunları söyledi;
"Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 2023 itibarıyla 100. yılına giriyor. Önümüzdeki Temmuz'da bu süreç tamamlanıyor. Böylesi bir süreçte Türkiye'de 14 Mayıs'ta bir seçim yapılıyor. Bu seçim süreci, AKP-MHP tarafından komplo, entrika ve çeşitli oyunlarla bu faşist iktidarın sürdürülmesi temelinde tamamlanmak isteniyor. Osmanlı oyunlarının devamı olan bu komplo ve entrikaların önü alınabilinirse 14 Mayıs seçimleri demokrasi güçlerinin başarısıyla sonuçlanacağı kesin gibi. AKP-MHP faşist rejiminin temel planlaması, Lozan'ın 100. yılında Osmanlıcılık hayallerini gerçekleştirmeye dönüktür. Kendine göre Lozan'ı yenileyerek esas Osmanlı egemenliğinin olduğu Misak-ı Milli sınırları içerisindeki bölgelerin yeniden Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içine alınmasıdır. Ekim 2014'te yapılan Türk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ve adına 'Çöktürme Planı' denilen katliam planının yapılmasından bu yana AKP-MHP faşist iktidarının gerçekleştirmek istediği temel hedefi budur. "
GÜÇLÜ MEVZİLER İÇİN SEÇİMLER ARAÇTIR
Yandaşlarını direniş için hareket etmesini isteyen teröristbaşı, "Bu yönlü çabalar en üst seviyede tutulmalıdır. Güçlü mevzilerin elde edilmesi mücadelesinde seçimler de bir araçtır. Şu bir gerçektir ki; AKP-MHP faşist rejimi bir seçim olayıyla tümden yok edilemez. Fakat seçimler doğru taktik ve stratejiyle meşru siyaseti de öngören, uygun ittifaklarla, kararlı bir tutumla bir araç ve mevzi olarak kullanılıp AKP-MHP'nin varlığı halklar lehine yasal çerçevede tümden bitirilmesi önümüzdeki günlerde mümkündür." dedi.
7'Lİ KOALİSYONA AYAR: HALA İSTİKRARLI BİR POLİTİKA YÜRÜTEMİYORSUNUZ
PKK'lı Nedim Seven 7'li koalisyona uyarılarda da bulundu. Devleti mafya diyerek hedef alan Seven 7'liye "istikrarlı politika yürütün" ayarı verdi.
Seçimde Başkan Erdoğan'ın iktidarına son verilmesi gerektiğini öne süren Seven, "14 Mayıs seçimleri bu açıdan önemlidir. Dolayısıyla tüm duyarlı demokrasi çevreleri, her türlü birliğe, dayanışmaya ve ittifaka zemin açan bir duruşun sahibi olmalılar. Zaten ittifaklar önemli oranda netleşti. İşte bir tarafta Cumhur İttifakı olarak bilinen AKP-MHP-Hüda Par olarak şekillenen bir kontra, çete, mafya ittifakı; bir tarafta Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gelişen devrimci, demokratik sosyalist ittifak; bir de 6'lı Masa olarak bilinen, esas restorasyoncu bir yapıya sahip, içinde birçok eğilimi barındıran hala da istikrarlı bir politikayı yürütemeyen Millet İttifakı gerçekliği bu seçimlerde yarışır haldedir. Yarışacak esas seçim güçleri önemli oranda bu üç blok etrafında netleşmiş durumdadır." dedi.